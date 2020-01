En Chile piden a Rojo no visitar a Evo

Ahora quienes se oponen a que Karen Rojo, la alcaldesa de Antofagasta, viaje a Bolivia son los políticos chilenos, tras la invitación a Palacio Quemado que le hizo el presidente Evo Morales. Así se supo ayer, luego de que la diputada de Chile, Paulina Núñez, reflexionó a la munícipe para actuar con ‘responsabilidad’ y evitar el viaje al país.

La crítica en Chile sobre la alcaldesa se da luego de que ella, a inicios de la semana, acusara al Gobierno de Morales de presionar al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, para cancelarle una invitación a visitar su ciudad, algo que el munícipe negó.

“Ella (Rojo) debe entender que con Bolivia tenemos un conflicto jurídico en La Haya y su actitud no ayuda en este momento. Ella debe darse cuenta que Evo Morales no quiere mar, quiere Antofagasta, y no podemos dar un espacio para que él avance un milímetro en sus afanes”, protestó la diputada Núñez.

Según el diario chileno 24 Horas, la parlamentaria considera que una visita de Rojo a Bolivia solo beneficiará al presidente Morales y no a Antofagasta.

De acuerdo con el abogado y analista boliviano, Daniel Valverde, de hecho, la visita de Rojo a La Paz no solo puede beneficiar a Palacio Quemado sino que además puede hacer visible la realidad de abandono y pobreza del norte chileno (antiguo territorio boliviano) como consecuencia de la desatención de La Moneda, en Santiago.

En mayo de 2016, la alcaldesa protagonizó una polémica con Bolivia cuando, por responder una denuncia de Morales contra Chile, ella lo mandó a callar imitando al exrey de España, Felipe de Borbón, cuando en 2007, le dijo al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, “¿por qué no te callas?”

Venezuela sobre los detenidos

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su solidaridad con Bolivia y con sus nueve detenidos y criticó a Chile por torturarlos.

El gesto provocó la respuesta de José Miguel Insulza, que le dijo que con 80 muertos en las calles de Venezuela lo inhabilitan para hablar de DDHH.