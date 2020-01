Se inicia el diálogo entre Gobernación y Ascensión

El alcalde de Ascensión de Guarayos, Suizo de Nilson Carrasco, junto con representantes de instituciones de ese municipio y de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) están reunidos desde cerca de las 10:00 con autoridades de la Gobernación de Santa Cruz para buscar una salida al conflicto por regalías, que llevó al bloqueo de la carretera Santa Cruz-Trinidad.



En representación de la Gobernación se encuentran el asesor de Gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez y otras autoridades departamentales.



Antes de ingresar a la reunión, el alcalde de Ascensión se acercó al piquete de huelga, conversó con los ayunadores y les agradeció por su apoyo.



Allí,Carrasco indicó que durante 10 meses intentó un acercamiento con la Gobernación, pero no encontró respuesta. Aseguró que el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Trinidad no se suspenderá hasta que se llegue a una solución.



Hoy se cumplen cuatro días desde que Ascensión de Guarayos decidió cortar la ruta en demanda del pago de regalías y de la contraparte para el desayuno escolar.



No obstante, autoridades de la Gobernación aseguran que no se adeuda nada a dicho municipio y que, por el contrario, en 2009, para un proyecto de sistema de agua, adelantaron cerca de Bs 3 millones como pago de regalías venideras hasta 2015. Según Añez, existe un saldo de Bs 321.000 de regalías adelantadas.



Sobre el desayuno escolar, Áñez dijo que el municipio de Ascensión no ha hecho los descargos del dinero recibido para dicha alimentación de las gestiones 2014 y 2015.

Cientos de camiones son los que están parados en la carretera de Guarayos (Santa Cruz - Trinidad). Cuatro día de bloqueo que perjudica la producción. Los ganaderos y pasajeros están desesperados. El alcalde de Ascensión de Guarayos (camisa celeste), Suizo de Nilson Carrasco, saluda a los huelguistas. Sorprendente vista aérea de las filas de camiones, flotas, vehículos que están parados hace cuatro días.