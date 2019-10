Sandra Velarde: “No creo que esto sea un tema de afinidades políticas”

_Ustedes apuestan por el referéndum para solucionar el conflicto de límites que hay con Cotoca?

Además del proceso de conciliación con Cotoca, en el que el alcalde demostró que el procedimiento que se llevaba no estaba vigente y por eso renunció, nosotros estamos abiertos a todo lo que franquee la ley de límites para solucionar este conflicto, independientemente de todos los otros problemas legales que hay vigentes.



_¿Este es un tema político?

Nosotros demostramos que no estamos conformes con lo actuado, no creo que sea por un tema de afinidades políticas, espero que no sea así, pero independientemente de confianzas o desconfianzas Santa Cruz de la Sierra no puede permitir que se avasalle su territorio y que no se respeten las normas