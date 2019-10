Bolivia 'descolocó' a Chile en el tema marítimo

"Mi primera percepción es que Chile no esperaba la demanda planteada; ellos estaban convencidos de que Bolivia iba a ir por el tratado de 1904 y cuando se planteó la demanda en una dirección totalmente contraria, los sacó completamente de ello", dijo Carlos Mesa, representante oficial de Bolivia para la demanda marítima, en una entrevista concedida este sábado al programa Asuntos Pendientes de EL DEBER Radio.



El expresidente destacó la labor realizada por el equipo jurídico boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ya que "han habido pocos momentos en que Chile ha podido igualar el concepto de quién lleva la iniciativa" en este proceso.



"Bolivia mostró al mundo que lo que se está haciendo es algo serio y consistente, utilizando los mejores recursos humanos con un equipo internacional de abogados del más alto nivel y con una fundamentación jurídica muy sólida, Chile ha quedado descolocado", dijo Mesa.



Relaciones diplomáticas con Chile

Desde su perspectiva, Mesa expresó que se debe de definir con claridad sobre este tema (Chile plantea hacerlo al margen de la demanda marítima) ya que no hay una discusión posible si al diálogo no "se le pega la palabra soberanía".



"No nos interesa hablar sobre cuestiones generales (...) mientras Bolivia no tenga un acceso soberano al mar no habrá relaciones diplomáticas", indicó al tiempo de definir que esta posibilidad es una prioridad para Bolivia, pero que la única forma de que se pueda resolver, es a partir de una solución al diferendo marítimo.



Se trabaja en dos direcciones

Carlos Mesa reveló que Bolivia está haciendo un trabajo en dos direcciones y en la cual, es el presidente Evo Morales quien lidera la versión política, mientras que la comunicación mediática ha estado bajo su cargo.



"El presidente busca la solidaridad y lo que ha conseguido con el papa ha sido extraordinario, creo que era imposible que un presidente que no fuera Morales lo consiguiera"



Hay optimismo

"Nosotros estamos convencidos de que primero, la corte declarará su competencia en este caso y, segundo, se dará un fallo final favorable a Bolivia ya que las probabilidades son muy altas", resaltó.