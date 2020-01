Siles pide no 'contaminar' el pacto fiscal con precandidaturas

"Si hay cálculos políticos y especulación con los temas, se dificultaría un acuerdo (en el pacto fiscal). Lo que menos queremos es que este proceso se contamine con los cálculos políticos, la coyuntura sobre la economía, los regionalismos o las precandidaturas. Nosotros no vamos a politizar este debate", enfatizó el ministro de Autonomías, Hugo Siles, en el preámbulo de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), que se realiza hoy en La Paz desde las 10:00.



El ministro respondió así a la consulta sobre las posibles figuras electorales que pueden aparecer en los próximos meses. De hecho, los cocaleros del Trópico de Cochabamba anunciaron hace unos días que buscarán los mecanismos y acciones para la reelección de Evo Morales en la presidencia. En Santa Cruz, el congreso de los Demócratas realizado hace unos días fijó claramente las líneas para "gobernar Bolivia".



"Los demócratas no hemos nacido para ser oposición, hemos nacido para gobernar Bolivia", dijo en ese evento el líder de los Demócratas, Rubén Costas.



Según Siles, si aparecen actores que quieran ver el tratamiento del pacto fiscal desde el punto de vista político, afectarán el proceso de concertación que lleva adelante el Consejo toda vez que se necesita "voluntad política".



Molestia con los "voceros"



"Lo que se dice adentro del Consejo (Nacional Autonómico) no se parece a lo que se declara hacia afuera. Esto lo hemos visto en la gobernación de Santa Cruz y con menos intensidad en la gobernación de La Paz", criticó el ministro Siles, refieréndose a las declaraciones sobre el pacto fiscal.



Según Siles, "algunos voceros de la gobernación de Santa Cruz aún mantienen unas declaraciones que contradicen lo que aprueban o respaldan. Eso es un contrasentido", dijo excusándose de especificar el nombre de esos "voceros".



Puso como ejemplo el hecho de que el gobernador Rubén Costas aprobó la metodología que se va a seguir en el tema del pacto fiscal. "El debate ideal no puede ser las imposición de la visión o propuesta de algún miembro del Consejo. En la reunión del 31 de agosto, el gobernador Costas aprobó la metodología del pacto fiscal, que antes no la aceptaba, y aprobó la resolución 005. Aprobó todo lo que estamos haciendo, eso está grabado", enfatizó el ministro y dijo que una muestra de ello es que el representante de Santa Cruz asiste a las reuniones.



Finalmente, Siles destacó el avance logrado hasta hoy por el Consejo y adelantó que los plazos serán ajustados a cada una de las 5 etapas que se han acordado.



"Tenemos como horizonte definido por el presidente y el vicepresidente el culminar este debate y llegar a un acuerdo hasta el primer semestre de 2017. Hay una decisión del Gobierno, una voluntad política que echa por la borda cualquier especulación o consigna que algunos miembros de la oposición que de forma irresponsable han calificado de dilación", expresó.