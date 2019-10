Sancionarán a Alianza por no entregar rosetas del SOAT

El director de Seguros de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Javier Vera, informó el viernes que se iniciará los procesos sancionatorios contra la Compañía de Seguros y Reaseguros Alianza, la única que comercializó el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2015, por no haber cumplido con la emisión de rosetas correspondientes.



"Si bien la compañía aduce que hay un cierto atraso por parte del proveedor para la emisión de rosetas, este es un tema enteramente de responsabilidad de la compañía aseguradora, por lo tanto nosotros vamos a iniciar el proceso sancionador que corresponda", indicó en una entrevista con Red Patria Nueva.



Vera dijo que una vez iniciado un nuevo año, la APS junto a Tránsito verificaron que los vehículos cuenten con el SOAT 2015 y constataron que existen problemas en la dotación de rosetas.



En ese marco, explicó que la compañía aseguradora "no tomó las previsiones correspondientes para vender la rosetas a nivel nacional".



"En ese sentido, estamos dando instrucciones a la compañía para que el conductor, en los próximos 15 días de haber adquirido el certificado del SOAT, cuente con la roseta, por lo que la compañía correrá con todos los gastos que esto signifique", indicó.



Respecto a comentarios que indican que la APS es la encargada de abastecer de rosetas y certificados a la empresas aseguradora, Vera aclaró que no es así.



"Más bien el procedimiento que seguimos para la autorización a las compañías que van a comercializar el SOAT prevé que estas tengan su propio contrato y la oportunidad de elegir su propio proveedor, por lo que les recomendamos que las compañía tengan el cuidado de contar con todo el material y la logística necesaria para la venta del seguro contra accidentes", señaló.