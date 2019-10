Justifican la ampliación de la mancha urbana

La secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde, manifestó hoy ante el Concejo Municipal que el proceso de ampliación de la mancha urbana no es reciente, se inició el 2013 y fue aprobado por diferentes instancias.



Cuestionó las observaciones que hizo el director del Searpi, Luis Aguilera, sobre su preocupación de que esta ampliación permitía construcciones en las riberas del río Piraí. Dijo que dichas declaraciones se dan ante el desconocimiento de la propuesta municipal.



"Nuestro plan establece que el cordón ecológico sea un área protegida municipal donde no es posible construir viviendas. He escuchado al ingeniero (Luis) Aguilera, al parecer no está informado de nuestra propuesta", señaló la autoridad municipal.



Según Velarde, para la ampliación se realizaron consultas a instituciones e incluso al Searpi, que dio el visto bueno para su aprobación.



Con la nueva delimitación de la mancha urbana, el radio urbano de la ciudad pasa de 38.294 a 43.717 hectáreas, de las cuales 1.800 corresponden al cordón ecológico en la zona del río Piraí.