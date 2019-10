Vándalos queman documentos y saquean la Alcaldía de El Alto

Una jornada de vandalismo vive la ciudad de El Alto, de acuerdo con la denuncia de su alcaldesa, Soledad Chapetón, que en contacto con EL DEBER denunció la quema de documentos y el saqueo de oficinas de la comuna.



"Sabían donde tenían que entrar, han ingresado a la unidad del sumariante, a quemar las carpetas de procesos contra exfuncionarios del MAS de la anterior gestión y ahora me reportan que están entrando a saquear almacenes", dijo en entrevista con este medio la autoridad.



Hoy una multitudinaria marcha de padres de familia de escolares tomó las calles de esa ciudad, exigiendo la atención de las autoridades del municipio. Al final la movilización se tornó violenta y arremetió contra las instalaciones de la Alcaldía.



"Nosotros vamos a iniciar procesos jurídicos contra los dirigentes, eso es utilizar a los padres de familia para fines particulares, políticos y se tiene que investigar (...) Hay pues muchos procesos que se han iniciado contra anteriores funcionarios y eso lo han quemado",lamentó.



Identificó al dirigente gremial Brauilio Rocha y Henry Alcón de las acciones y denunció que buscan desestabilizar su gestión. Además deploró la negligente atención de la Policía Boliviana, que no resguardó las instalaciones y evitó que se sacaran hasta equipos.



"Es por nuestra denuncia, por nuestra gestión que se ha metido a la cárcel a Édgar Patana. Han utilizado a los padres de familia para poder quemar toda esta documentación, la Policía no hizo nada, tardó más de tres horas en llegar", declaró entre lágrimas Chapetón.



La autoridad informó que una persona habría fallecido producto de la violencia, mismo que, según versión aún no oficial, fue trasladado al Hospital Holandés. Decenas de funcionarios municipales sufrieron asfixia por el humo.



