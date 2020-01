Cuidado con los engaños por los Juegos Olímpicos

Comienzan los Juegos Olímpicos Río 2016 y también la astucia de los "ciberdelincuentes" que buscan aprovechar este evento deportivo internacional para propagar amenazas informáticas a través de la web.



Desde el Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica se buscó amenazas informáticas que pudieran comprometer la seguridad de los usuarios mientras navegan por Internet para conseguir entradas, descuentos especiales o información relacionada con Río 2016. De ese modo se identificaron un ransomware, una falsa lotería y scams.



Sea que uno esté en la búsqueda de alguna de las 7,5 millones de entradas que están a la venta o en seguir alguna de las competencias por Internet, ESET aconseja estar atentos y no dejarse sorprender.



CUATRO "TRAMPAS" QUE TE PUEDEN SORPRENDER



1.- Una factura que simula ser de Rio 2016 y bloquea la información

El "ransomware", es una de las amenazas preferidas por los "ciberdelincuentes", ya que hay muchos usuarios que además de no hacer un "backup" apropiado de sus datos, descargan archivos que encuentran en la red y los ejecutan en su máquina sin protección. Muchas veces simula ser un archivo en PDF y, en ese caso, una vez que el usuario la abra se encuentra con todos sus archivos cifrados.

Con algo tan sencillo como dar clic derecho y ver las propiedades del archivo, se puede verificar que no se trata de un archivo PDF, sino de un ejecutable. De inmediato hay que eliminarlo del dispositivo.



2. Aseguran que ganaste la lotería (sin siquiera comprar un billete)

Se identificó un archivo que dice ser una lotería de los Juegos Olímpicos Río 2016. Es un tipo de código malicioso que utilizando macros ocultas en el archivo de Word, descarga otras amenazas al dispositivo del usuario. Si se encuentra un archivo Word con extensión .docm adjunto en un email, es importante pensar dos veces antes de hacer clic y abrirlo ya que es muy probable que se trate de una amenaza que busque robar información. Se recomienda instalar y mantener actualizada una solución de seguridad que brinde protección a la computadora.



3. Ofertas tentadoras en las redes sociales

En los últimos días se hallaron publicaciones en redes sociales como Facebook, ofreciendo entradas para eventos con descuentos increíbles.

Antes de comprar se aconseja visitar la página oficial de Río 2016, en la cual venden las entradas a todos los eventos. Así uno se puede dar una idea de cuál es el precio real y evitar cualquier otra oferta falsa.



4. Para cuando empiecen las transmisiones en vivo por Internet

Una vez que comiencen las transmisiones en vivo de las diferentes competencias, es usual buscar servicios de "streaming" en la red para verlos en el trabajo, de vuelta en casa o en cualquier lugar donde haya conexión a Internet. Ya de hecho hay algunos sitios que prometen ese tipo de transmisiones. Hace cuatro años, ESET identificó falsos servicios de "streaming" durante los Olímpicos de Londres 2012. Se recomienda prestar atención al sitio desde donde se realiza la conexión al evento.