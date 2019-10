EI, Daesh, Daish, ISIS... Mil y un nombres para un solo grupo terrorista

Estado Islámico (EI), Daesh, Daish, ISIS o ISIL son algunas de la maneras de nombrar una única organización terrorista que ha autoproclamado un califato en Siria e Irak y sobre la que no hay consenso en cómo denominarla.



El propio grupo también ha contribuido a esta confusión porque ha ido mutando de nombre a lo largo de su historia.

Esta formación yihadista hunde sus raíces en el llamado Estado Islámico de Irak, una agrupación de facciones armadas vinculadas a Al Qaeda en el territorio iraquí que nació en 2006.



Cuando empezó a operar en Siria en 2013, tras el inicio del conflicto dos años antes, cambió su denominación a Estado Islámico de Irak y el Levante (Al daula al islamiya fil Iraq ua al sham, en árabe). Y aquí se inició la confusión nominal.



Esta venía derivada de la coletilla "y el Levante", porque en algunos medios de comunicación se tradujo literalmente el término árabe "Sham", que significa "Levante", mientras que en otros se optó por usar "Siria", al entender que hacía referencia a este país.



Debido a la extensión del nombre se expandió, además, el uso de las siglas en español EIIL o EIIS si la palabra final se traducía como Levante o Siria, o su equivalente en inglés, ISIL o ISIS.



Para la Fundación del Español Urgente (Fundéu), la forma Estado Islámico y el Levante es la recomendada, porque "Sham" no se refiere a la Siria actual, sino a su región histórica que en español se conoce como el Levante.



Y agrega que, según el Pequeño Larousse ilustrado, el Levante abarca los territorios al este de la costa oriental del mar Mediterráneo.



Pero el debate nominal no ha quedado ahí, porque con la declaración de un califato a finales de junio de 2014 en Siria e Irak el grupo acortó su nombre a Estado Islámico.



Para expresar su rechazo a los terroristas, gobiernos como el británico y el francés defienden el uso de "Daesh", que es el acrónimo en árabe de Estado Islámico de Irak y el Levante, o sus transcripciones en cada idioma, como Daish (inglés) o Daech (francés).



Como justificó el ministro galo de Exteriores, Laurent Fabius, "este es un grupo terrorista y no un Estado". "No recomiendo usar el término Estado Islámico porque difumina la línea entre islam, musulmanes e islamistas", dijo.



En los medios de comunicación hay disparidad de maneras a la hora de denominarlo.



En declaraciones a Efe, el director de la Fundación Samir Kassir, Ayman Mhanna, defensor de la libertad de prensa en el Líbano, expresa sus dudas de que sea "labor de los periodistas hacer una declaración política".



"No hay nada malo en decir organización Estado Islámico, dejando claro que es un grupo", reflexiona.



Uno de los motivos por el que algunos gobiernos abogan por el término "Daesh" es porque puede tener un sentido despectivo, ya que si se le quita la "s" del final significa aplastar, en árabe.

El grupo, de hecho, ha prohibido utilizarlo en las áreas que controla en Irak y Siria, bajo pena de castigos, "porque es un asunto político", recuerda Mhanna.



Este experto detalla que el acrónimo en árabe lo empezaron a utilizar los propios sirios e iraquíes, y luego lo adoptó Occidente.

Desde el punto de vista lingüístico, el experto de la Fundéu Javier Bezos considera que "es válido tanto Estado Islámico, como Daesh, Daish, e incluso Estado Islámico de Irak y el Levante".



Respecto a la terminación "sh" de Daesh, frente a una posible "ch" de Daech, "la Real Academia Española recomienda no usarla (sh) pero no la prohíbe. En el nombre propio no es incorrecto y actualmente es tendencia en los nombres árabes", indica a Efe Bezos.



En cuanto a las siglas, "nuestra recomendación es que, dado que no hay una sigla asentada, mejor usarla en español (EI), que es lo más lógico" frente a ISIS o ISIL, en inglés, apunta el experto.



En Occidente, ha habido un debate lingüístico sobre cómo denominar a esta organización y "al final parece que se ha impuesto "Daesh"".

"Hubo discusiones entre los ingleses y los franceses, porque los franceses querían "daesh" y los ingleses "daish"; ya que al tratarse de un acrónimo que incluye el nombre de Irak sería lo más lógico", afirma Bezos.



Sea como fuere, Bezos recuerda que "Daesh" debería llevar tilde en español -Dáesh o Dáech-, algo no visto hasta ahora en los medios de comunicación.