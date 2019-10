Un agujero se traga parte de una playa en Australia

Un inmenso agujero se tragó parte de una playa en Rainbow, en Queensland, Australia, y alrededor de 140 turistas tuvieron que ser evacuados la noche del sábado y no se reportó ningún fallecido.



El socavón, en el que se hundió un pedazo de tierra, tragó también un auto, una caravana, un remolque y varias carpas.



Los Servicios de Bosques y Vida Salvaje indicaron que el enorme hoyo, de 150 por 50 metros, tiene una profundidad de 3 metros y ocupa una gran parte del campamento.



La campista Melanie Wotherspoon escribió en Facebook: "Sí, no podíamos creer que logramos escapar. Pensé que seguramente íbamos a morir y estaba verdaderamente asustada por lo rápido que llegó a nuestro campamento y cómo se lo tragó".



No se trata de la primera vez que ocurre: en 2011 se abrió un agujero similar en el mismo sitio.



¿Por qué se abren estos hoyos en la superficie de la Tierra?



Los socavones o dolinas se forman en miles de años y son el resultado de procesos de erosión kárstica, que ocurren cuando una capa de roca debajo del suelo se disuelve por el efecto de las aguas ácidas.



La capa que se desintegra es generalmente de roca carbonatada soluble, como por ejemplo, roca caliza o creta. Como resultado, el agua que llega a la capa de rocas es ácida.



Con el tiempo, esta erosión, provocada por el líquido ácido, va creando bajo la superficie un sistema de cavernas que, cuando ya no pueden soportar el peso de la tierra que está encima, se hunde y se forma un agujero.



Mirá el impresionante video que captó el momento en el que se hundía la playa:



