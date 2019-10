Gobierno cree que daños de CAMC son de Bs 60 millones

Además de cobrar la boleta de garantía y el adelanto para la construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, por $us 22,8 millones, el Gobierno estima exigir el pago por daño económico al Estado, a la empresa china CAMC Engeneering, de al menos Bs 60 millones, a través de una demanda penal, luego de haber rescindido el contrato de la obra.



El 7 de enero de 2016 el Ministerio de Obras Públicas inició una acción penal por el delito de incumplimiento de contrato contra la CAMC, proceso que fue admitido por el Ministerio Público y que se encuentra en etapa de investigación.



“En el balance, aproximadamente estamos viendo alrededor de Bs 60 millones como perjuicio y daño económico. Eso ya lo va a ir dilucidando. Son temas muy internos en el desarrollo del proceso penal. Pero esa es la estimación que tenemos”, declaró ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.



La empresa se adjudicó el tramo I del ferrocarril en 2012, por un monto de $us 83,6 millones, después de un proceso de licitación pública internacional. Pero ya en noviembre del año pasado, el ministerio decidió disolver el contrato por incumplimiento injustificado de la obra, luego de tres observaciones que le hiciera de forma escrita y que CAMC no mejoró.



Amparo de la empresa



La compañía china, que cobró relevancia luego de las denuncias de presunto tráfico de influencias en la adjudicación de obras con el Gobierno, en su defensa presentó un amparo constitucional que paralizó el cobro de garantías.



“Queremos una forma amistosa y de mutuo entendimiento lograr avanzar en el proyecto”, dijo en su momento Shen Wei, vicepresidente de CAMC.



Sin embargo, Obras Públicas continuó con el proceso y la sancionó, además, colocando sus antecedentes en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), por lo que la entidad no podrá participar en ninguna adjudicación estatal por el lapso de tres años.



Tribunal

Milton Claros explicó que el amparo constitucional se encuentra aún en el Tribunal Constitucional, en Sucre, y se espera su resolución.

“Eso no significa que no estemos ejecutando boletas y el trámite de la resolución de contrato ha continuado”, aseguró. Añadió que en dos semanas se tendrán los resultados oficiales del Tribunal para seguir con la ejecución de los $us 22,8 millones por las boletas y el contrato resuelto