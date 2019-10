Propuesta de pacto fiscal se presenta en febrero

El gobierno determinó que la base de la discusión del pacto fiscal en el país será una mejor administración de los recursos económicos públicos y no, necesariamente, la redistribución de los mismos. En febrero se presentará la propuesta para el debate.



"Nosotros estamos tomando como referencia el Decreto Supremo 2.078 del 13 de agosto de 2014. En función de ello, corre el tiempo y en febrero (será la fecha) para presentar el pacto fiscal", dijo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece en su disposición Décimo Séptima, parágrafo II, que “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden”.



Los resultados oficiales y finales del Censo de Población y Vivienda fueron presentados el pasado 31 de julio de 2014, por lo que, en aplicación de la norma, el plazo para presentar la propuesta técnica del pacto fiscal vence antes de finalizar este mes.



Siles detalló también que "mientras el proceso del pacto fiscal se instale, vamos a tener también que entidades territoriales autónomas en el país van a tener que implementar sus procesos autonómicos".



Anteriormente el ministro sostuvo que sin la aprobación de los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas no se podría iniciar la discusión, hecho que generó rechazo en la oposición.