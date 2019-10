El exministro fue recibido con honores en La Paz

La nave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) arribaba al hangar presidencial del aeropuerto de El Alto a las 19:00. Tras varias horas de espera, el cuerpo del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas, llegó a La Paz, donde lo recibieron cientos de personas, entre familiares, amigos, autoridades del Órgano Ejecutivo a la cabeza del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera y trabajadores petroleros.



La gente dirigió la mirada al féretro que salía del avión Hércules con guardia militar y el llanto se generalizó. Una procesión lo acompañó por 45 minutos hasta la salida del aeródromo. De allí, por la avenida Juan Pablo II de El Alto, una caravana de 20 vehículos acompañó el carro fúnebre hasta su domicilio en la zona de Achumani.



El presidente no pudo guardar serenidad y rompió en lágrimas cuando abrazó a los familiarers. Horas antes, en la localidad de Collana, le rindió homenaje con un minuto de silencio, al inaugurar un coliseo.



“El cáncer no respeta el poder político, económico, no respeta a hombres comprometidos por su pueblo como Carlos Villegas. Combatió la corrupción en YPFB. El mejor homenaje a Carlos es continuar con nuestro proceso, con la industrialización desde las instituciones de YPFB para seguir avanzando en esta liberación económica”, señaló.



El Gobierno instruyó en la jornada de ayer colocar crespones negros en banderas a media asta y capillas ardientes en todas las entidades petroleras del estado hasta este martes, en honor a la autoridad, quien falleció en un hospital de Santiago de Chile, a causa de un cáncer de esófago.



Anoche, la familia lo veló de manera privada. Hoy, el gobierno le rendirá homenajes. En las redes sociales, mucha gente se solidarizó por el deceso.



Repercusiones

Durante el día, varias autoridades declararon su solidaridad a su familia y pesar por la muerte. El presidente del Senado, Alberto Gonzales dijo que vio en él, “a un patriota, comprometido”. “Me acordaré de él cada vez que vea a un niño con su Juancito Pinto, a un anciano con su Renta Dignidad”, dijo. Considera aprobar hoy un homenaje.



La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, también manifestó que hoy desde la Bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) va haber una propuesta para reconocerlo.



El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, resaltó que “lo único que toca hacer es seguir con el ejemplo que nos dio Carlos Villegas en su profundización por la democracia”.



La ministra de Comunicación, Marianela Paco, resaltó su trayectoria de toda la vida, en busca de justicia. Presentó el decreto supremo que declara el duelo nacional a partir de hoy. El procurador, Héctor Arce, dijo que fue uno de los grandes constructores del cambio a nivel económico.

Guillermo Achá, presidente de la petrolera estatal, que reemplazaba a Villegas, organizó la comitiva de funcionarios y petroleros en el aeropuerto y se comprometió a seguir trabajando “bajo la línea que marcó, con los objetivos trazados antes de su partida”,

Los trabajadores de Yacimientos estuvieron en el aeropuerto para recibir el féretro con los restos del presidente de la empresa estatal