Defensor reconoce que hizo campaña por el MAS

"¿Ha hecho campaña?", esa fue la pregunta del periodista de la Red Uno y David Tezanos respondió: "Sí, yo he compartido estos espacios y he podido compartir, y creo que lo he hecho de manera objetiva". Sin embargo, negó ser militante del MAS.



Agregó que "el Gobierno actual, dentro de lo que a mí me involucra con esta temática de derechos humanos, me ha permitido estar de manera activa y poder también realizar muchas expectativas personales", en referencia al trabajo que realizó en la Defensa Pública.



Manifestó que "yo también me he visto en coincidencias de afinidad desde una visión, se puede decir ideológica, con un sentimiento progresista, que es el que tienen que tener precisamente los derechos humanos y que es precisamente lo que siempre había soñado".



Confesó además que "he estado con gente que es militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), tengo amistades en diferentes ministerios, en estos debates que se generan en esta unidad de Análisis de Políticas Sociales, que también desde sus ministerios y carteras trabaja en propuestas normativas".



Tezanos reiteró que se puso "nervioso" al momento de la entrevista en la comisión mixta del Legislativo, pero dijo que su campo de especialidad es el derecho penal y adelantó que tendrá que leer muchos documentos referidos a derechos humanos para tener mayor fluidez y especialidad en el tema.



Manifestó que espera que pase este tiempo de críticas a su elección y que se inicie con la gestión. Aseguró que respeta todas las opiniones a favor y en contra de su designación y ratificó su compromiso para trabajar con los privados de libertad, colectivos GLTBI y mujeres.