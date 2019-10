La falta de sexo no es buena para tu salud

1. La autoestima se ve afectada por la falta de sexo

A veces las mujeres pueden sentirse insatisfechas o poco valoradas con su forma de ser sólo porque no han tenido afecto y placer que proviene de alguien más.



2. Menos claridad mental

Las relaciones sexuales ayudan a que se oxigene con más frecuencia la sangre que circula por el cuerpo y llega al cerebro. Por lo tanto ayudará a las mujeres a que vean la vida con mayor claridad porque no se verán interrumpidas con pensamientos negativos.



3. Más enfermedades

El sexo es considerado uno de los mejores ejercicios cardiovasculares, por lo que su falta estaría aumentando el riesgo de ataques cardiacos y muerte súbita, según un estudio de la Universidad de Tufts, EE.UU.



4. Puede afectar en las relaciones sociales

La ciencia explica esta situación como una falta de liberación de endorfinas, la hormona que te pone de buen humor. Por lo tanto la falta de sexo influye en la empatía y la forma de relacionarse con otro.



5. Acné y envejecimiento prematuro

Las relaciones sexuales liberan en tu cuerpo progesterona, una hormona que elimina las espinillas del rostro. Además, se libera colágeno, dándole más elasticidad y tensión a tu piel.



6. Mal humor

Según un estudio del sexólogo peruano Norbert Livinoff, la falta de sexo puede afectar de manera particular en el humor de las mujeres, debido a que luego de un lapso considerable de tiempo sin relaciones, se muestran malhumoradas, irascibles y de difícil trato.