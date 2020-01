Pastor Mamani: “La retardación de justicia ha desaparecido”

Asumió en noviembre de 2015, al ser elegido por cinco de los nueve vocales del Tribunal Supremo de Justicia. Asegura que ya no hay causas que duerman en las salas de esa institución y que ha desaparecido la mora procesal.

Estuvo en Santa Cruz para presentar una rendición de cuentas, en la que destacó el avance de los procesos de conciliación, aunque cree que la sociedad es aún pleitista y que falta un camino por recorrer. Asegura que para reformar el sistema se necesita un cambio en la Constitución, que deberá darse cuando se elija a los nuevos magistrados este año.



_ ¿Cuál es su balance a un año de terminar su gestión?

Cuando asumimos el 3 de enero de 2012, los vocales, magistrados y jueces, debimos abocarnos a cumplir lo que dice la Constitución. Nuestro trabajo fue resolver las más de 8.000 causas de la ex Corte Suprema de Justicia. En las salas especializadas, a la fecha, no existe ninguna causa pendiente, hemos erradicado la retardación de justicia. Ahora solo nos abocamos a resolver las causas nuevas. Únicamente tenemos casos antiguos en la sala plena, cerca de 900 causas heredadas. De acuerdo a nuestro plan, hasta julio de 2017 las resolveremos. Los anteriores ministros de la Corte Suprema de Justicia, con 12 miembros, nos las dejaron.



Antes, en el mundo litigante, los abogados perdían en primera fase, en la segunda y como último recurso enviaban su caso a la Corte Suprema de Justicia para que duerma el sueño de los justos. Los procesos duraban dos, tres, hasta 15 años. Hoy, las causas que ingresan al Tribunal Supremo de Justicia se resuelven en dos o cuatro meses en las salas especializadas. Ha desaparecido la retardación de justicia en nuestro tribunal.



_ ¿Cómo se ha logrado esto?

Con el compromiso de los magistrados y de la sala plena. Somos desprendidos en el trabajo. No tenemos horarios. Entramos a las siete de la mañana y trabajamos hasta las nueve de la noche.



_ ¿Es alta la carga procesal en el TSJ?

Sí, son muchas las causas que ingresan, por eso hemos planteado doblar la cantidad de magistrados, de nueve a 18, dos por departamento y, en lo posible, como señala la CPE, que haya equidad de género. Lo que sí está claro es que la elección de las autoridades que vengan deben ser mujeres y hombres probos, con conocimiento del Derecho. Nosotros estamos en una etapa casi de conclusión de nuestro mandato, pero nos vamos con la felicidad de haber cumplido.



_ ¿Cómo explica que el TSJ haya logrado eliminar su mora procesal y que esto no pase en los juzgados ordinarios?

En realidad, nosotros no podemos hacer ese control.



_ Pero ¿cómo explica esto?

Hay muchos factores. Primero está el crecimiento poblacional en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde el mundo litigante es cada vez más grande y cualquier problema se judicializa. La población boliviana es afecta a litigar por cualquier caso.

Hay otros factores, como la falta de jueces, que no son suficientes ante la carga procesal. Otro problema es la infraestructura. La situación económica del Órgano Judicial hace imposible construir nuevas casas de justicia y peor comprar mobiliario. Pero sobre todo es que el juez no tiene la voluntad de hacer un trabajo denodado, de sacrificio, que demuestre realmente su tiempo. Muchas autoridades y muchos jueces ingresan a las 8 y se van cuando el reloj marca las 12 en punto. En el caso del TSJ no tenemos horarios, nos preocupa que se nos acumule. Ese compromiso que tiene el magistrado quisiera que lo tuvieran los jueces y las autoridades jurisdiccionales. No siempre ocurre.



_ ¿Por qué cree que ocurre esto?

Porque en la selección que hace el Consejo de la Magistratura no siempre vienen los mejores profesionales o los mejores hombres del Derecho y los que realmente tienen la vocación de servir y trabajar por la justicia. Por eso también se han acumulado las causas en el eje.



_ ¿No van los mejores hombres de Derecho a los juzgados por los bajos sueldos, porque como abogados pueden ganar más?

Debo decir con la mayor sinceridad que ese sueldo, para las autoridades jurisdiccionales que hemos trabajado en juzgados es suficiente y nos alcanza para subsistir. En Santa Cruz es una situación diferente al occidente, no se habla en bolivianos, se habla en dólares. Eso no ocurre en el occidente. Aquí puede ser que lo que gana un juez sea irrisorio en relación a lo que gana un abogado. En cualquier caso se plantea en dólares. Esto cuesta 5.000, 10.000 o más. Con toda naturalidad lo dicen. De todas maneras creo que el que asume el cargo sabe cuál será su sueldo y sabe si ese salario puede cubrir sus necesidades o no. Ser juez requiere vocación de servicio.



_ ¿Cómo se pueden resolver todas estas carencias que usted describe?

El TSJ encabezó su propia precumbre de justicia y el Ministerio de Justicia hizo su cumbre judicial. Nosotros lo hicimos como actores principales de la justicia boliviana y conociendo la realidad y sabiendo cómo se puede resolver la crisis. Sin embargo, no tenemos ni los recursos ni las leyes para solucionar la crisis, porque ni asignamos recursos ni elaboramos leyes. Hemos visto como un diagnóstico general varios ejes temáticos que hoy están en las conclusiones de la Cumbre de Justicia. Hay tres ejes temáticos que no tomaron en el Ministerio de Justicia y que nosotros hemos defendido, como es la independencia judicial, el presupuesto y la justicia originaria campesina. Ahora eso está en la agenda de discusión.

Entendemos que no hay una receta en el mundo y que todos los sistemas de justicia tienen problemas. Valoramos que el nuevo ministro quiera trabajar más de cerca con el TSJ. Estamos esperanzados en que pueda haber grandes cambios a partir de ahora.



_ ¿Cambió algo el sistema judicial con la elección de autoridades?

Solo hubo la elección de las altas autoridades de cuatro tribunales. En lo que respecta al Tribunal Suprema de Justicia puedo decir que el pueblo no se equivocó al elegirnos, porque la mora procesal, la retardación de justicia que tanto reclamaba ha desaparecido. Por eso creo que el pueblo no se equivocó. La elección de jueces y magistrados es una conquista de la democracia en Bolivia. En el mundo entero, la elección de magistrados se hace por cuoteo político. Ahora nos quieren imitar, por eso también defendemos que se mantenga el sistema de elección por voto popular.



_ ¿Para qué se necesita duplicar el número de magistrados del TSJ?

Es la única garantía de cumplimiento que tenemos ante el crecimiento poblacional y de las causas que llegan al TSJ. A diario son centenares. Somos nueve magistrados que, además de atender nuestras salas especializadas, tenemos que atender la sala plena.

Es un trabajo muy sacrificado y hay más de 100 causas de juicios de responsabilidades que están por llegar. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy difícilmente estamos llevando las medidas cautelares hoy con dos magistrados mientras el resto se encarga del juicio oral. Además hay una serie de recursos y excepciones señalados por la propia norma que dilata los procesos. Esta clase de chicanería debe quitarse con la reforma judicial que se viene, con los nuevos códigos. Si tuviéramos 18 magistrados, formaríamos seis tribunales y se pueden atender varios juicios al mismo tiempo. Hay que reformar la CPE para que esto sea posible.



_ ¿Qué otras reformas a la CPE se deben hacer?

Los problemas son innumerables. Hoy es un gran desafío para las autoridades judiciales, para el Estado y la población. Sostengo que el órgano Judicial solo no puede resolver esta crisis. Nos entregan elaboradas las leyes y nos sometemos a ellas; sin embargo, tenemos la voluntad para ayudar. Se necesita una reforma profunda, revolucionaria y estructural, con la participación de todos los órganos del Estado y del pueblo.



_ ¿Y han participado todos esos actores en este proyecto de reforma? ¿Es la vía adecuada la que marcó la cumbre?

Han participado campesinos, obreros, intelectuales, universidades y expertos internacionales de países que han tenido reformas judiciales.



_ ¿Garantizó la independencia de poderes esta elección de autoridades judiciales por voto directo?

Yo diría que sí. Nosotros como TSJ nunca hemos recibido ninguna influencia para algún fallo. Nos hemos desenvuelto en el marco de la independencia y nos hemos cuidado, porque todos los ojos siempre han estado sobre nosotros.



_ ¿Se acabaron los forcejeos políticos al interior del Tribunal Supremo?

No hemos tenido ninguna influencia de la parte política. Lo normal antes era el cuoteo político. Antes, todos los partidos políticos definían quién iba a ser miembro de la Corte Suprema, pero ahora ha decidido el pueblo.



_ Este tribunal heredó la percepción de que la justicia es corrupta, ¿cree que las autoridades electas han logrado revertir esta opinión?

Hemos recibido constantemente quejas de muchos vocales, pero erradicar y castigar aquello no está en nuestras manos, sino en manos del Consejo de la Magistratura. Si lo hizo o no lo hizo, no lo sé. Siempre he fustigado su papel en la elección de jueces. Selecciona, califica y ellos mismos designan al juez. Cuando este comete un delito, ellos son los que lo someten a un proceso disciplinario y le dan un castigo. Incluso para su apelación es el propio Consejo de la Magistratura el que la resuelve. No estamos de acuerdo. Antes la Ley del Órgano Judicial era un poco más democrática.

El Consejo de la Judicatura seleccionaba, pero designaban los Tribunales Departamentales y por lo menos los tribunales conocían la calidad de abogados que se postulaban y detectaban qué clase de profesional quería ser juez. Hoy, en cambio, no se puede hacer eso. Los consejeros son los que designan a los jueces y tienen que juzgar y sancionar a su designado. Creemos que eso debe reformarse.



_ Entonces, ¿la reforma debe ser más profunda?

Sí. Antes, el Poder Judicial tenía una sola cabeza. Viene la reforma del 94, que costó millones de dólares. Una cabeza se convirtió en cuatro: Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, pero lo dejan con el mismo presupuesto con el que funcionaba solo una cabeza. Eso es lo que ha debilitado la justicia. Antes la administración de justicia funcionaba mejor sin el Consejo de la Magistratura. En todo país donde hay Consejo de la Magistratura existe una pugna por ver quién tiene más poder, si el Consejo o el Tribunal Supremo. Por eso hay necesidad de que se haga un cambio estructural y hay que reformar la Constitución para ello.



_ ¿Cómo han funcionado hasta el momento los tribunales de conciliación?

Con el nuevo Código Civil la conciliación es obligatoria. No siempre es fácil llegar al acuerdo. El boliviano es pleitista, siempre quiere llegar a juicio, pero esto está cambiando. Le digo de manera general, de los miles de procesos que ingresan de manera civil, hasta este momento más del 30% se ha resuelto entre partes por conciliación. Este es un mecanismo que el pueblo está entendiendo paulatinamente.



Su mandato concluye el 3 de enero de 2018, tendría que haber elección judicial este año. ¿Mejor hacer la reforma antes de la elección?

Si el Ejecutivo mantiene su posición de que las elecciones se realicen este año, no sé si habrá tiempo para hacer una reforma, porque primero hay que aprobarla en un referendo y no es fácil. Seguramente la reforma se tendrá que hacer con el sistema actual, pero eso nos llevará a acarrear los problemas que ya tenemos. El problema judicial no se puede resolver de manera inmediata.



_ ¿Qué leyes se deben reformar para cambiar la justicia?

El rostro con el que un Estado se proyecta al exterior es la materia penal. Eso es lo que hay que reformar. Tenemos un código muy garantista, que es más favorable al delincuente que a la víctima. Los plazos no satisfacen y el que entra a un proceso no sabe cuándo va a terminar. Se le tiene que acortar los plazos, volverlos fatales, que cambien de actitud los abogados, que busquen la conciliación. El buen abogado no es el que alarga el juicio, sino el que trata de solucionar los problemas en el menor plazo y tiempo posibles. No es buen abogado el que puede conversar con el policía, el juez, el fiscal y los vocales, aunque lamentablemente muchos logran un buen fallo para su cliente, no por ser buenos abogados, sino por sus contactos. Es hora que seamos respetuosos de la norma.



_ Ahora los buenos abogados son los de los consorcios

Eso se da en situaciones que no siempre son transparentes. La sociedad civil tiene que señalar a los malos abogados y a los malos jueces. Tanto el Gobierno como el Tribunal Supremo de Justicia están dispuestos a castigar a los malos profesionales que enlodan el honor que se tiene como autoridad judicial