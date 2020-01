La OMS sugiere no donar sangre tras visitar Brasil

Los turistas que retornen de Brasil deberían abstenerse de donar sangre al menos durante cuatro semanas para evitar la transmisión eventual del virus del zika, según recomendó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La agencia sanitaria de Naciones Unidas publicó un documento en el que da directrices y recomendaciones para todas las personas que participen en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro en agosto y septiembre próximos.



En el texto se recomienda a todos "los que vuelvan de Brasil o de áreas con circulación local del zika, que no donen sangre al menos durante cuatro semanas tras abandonar esa área".



Asimismo, la OMS sugiere que las autoridades nacionales y los bancos de sangre establezcan "procedimientos apropiados para reducir el riesgo de transmisión de infecciones causadas por mosquitos a través de las transfusiones".



Estas nuevas prácticas deberían incluir el denegar las donaciones a las personas con alto riesgo de infección a causa de un viaje internacional, indica el texto.



La entidad recomienda que las personas que vivan o visiten áreas afectadas se protejan de las picaduras (manga larga, insecticidas, dormir en lugares con aire acondicionado, etc), y que no se visiten áreas deprimidas con condiciones de saneamiento precarias.



Asimismo, se recomienda el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales dado que se ha demostrado el contagio a través del semen de hombres infectados.



A las embarazadas, la OMS les recomienda que no viajen a las zonas afectadas; y a las gestantes con parejas que hayan viajado a áreas donde haya transmisión activa del zika se les sugiere que usen preservativo o se abstengan de mantener relaciones sexuales.



El actual brote surgió a finales del año pasado en Brasil y desde entonces se ha detectado transmisión local del virus en más de 60 países.