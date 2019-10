El Estado Islámico vuelve a amenazar a Francia

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) volvió hoy a amenazar a Francia en un vídeo difundido en internet en el que señaló que el silencio del pueblo galo con respecto a la política de su Gobierno en Irak y Siria está matando a sus ciudadanos.



"Les prometemos que van a ver lo peor si se quedan de brazos cruzados, su silencio hacia las decisiones de su gobierno los está matando", dice un individuo en la grabación, cuya autenticidad no ha podido ser comprobada de forma independiente.



El vídeo, titulado "Vuestro silencio os mata", fue emitido por la provincia de Al Furat, una de las demarcaciones territoriales que componen el califato que el EI declaró en Siria y en Irak y que se ubica en una zona fronteriza entre ambos países.



La cinta, de más de cinco minutos de duración, muestra también una representación gráfica, así como imágenes reales del atentado del pasado jueves en Niza y está en lengua francesa con subtítulos en árabe.



"Os hemos hecho sufrir durante un rato lo que vosotros hacéis sufrir a los musulmanes en Siria y otros países", añadió el supuesto extremista, vestido de negro, armado con un cuchillo y un kaláshnikov y con la cara tapada, enseñando solo los ojos.



Además, el hombre, que aparece a la orilla de un río con una luz tenue, recordó que el grupo terrorista ya había amenazado con perpetrar un atentado durante la Eurocopa de fútbol, que se celebró en Francia entre junio y julio.



"No fue en el Estadio de Francia, sino durante las celebraciones de vuestra Fiesta Nacional", agregó en alusión al atentado en Niza, que causó 84 muertos y cientos de heridos el pasado 14 de julio.

Asimismo, aseguró que es el pueblo francés el responsable del drama que vive hoy.



"Recordad que estaríais tranquilos en vuestro hogar si no fuera porque vuestro Gobierno comenzó a agredirnos", afirmó, antes de añadir que el enemigo del pueblo francés es quien daña su seguridad y que quien causa esa matanza en su casa es su propio Gobierno.



Asimismo, alentó a los musulmanes que no se han "lanzado todavía a la yihad" a hacerlo.



"¿No te da vergüenza? ¿No ves lo que los enemigos de Alá hacen sufrir a los musulmanes de todo el mundo? ¡Venga la sangre de los musulmanes, mata a los infieles, sin ninguna piedad, de cualquier modo!", demanda.



Se trata del primer vídeo de amenazas a Francia que difunde la organización terrorista tras el ataque del pasado jueves en Niza, cuya autoría fue asignada al EI por la agencia Amaq, vinculada a los yihadistas, que citó a una "fuente de seguridad".



Sin embargo, no es la primera vez que el EI dirige una grabación al pueblo francés, que ya recibió amenazas antes y después de los atentados de París del pasado noviembre.





