Gobierno asegura que no hay juicios pendientes por la nacionalización

El Procurador General del Estado, Héctor Arce señaló la noche del domingo que el Estado boliviano ya no tiene procesos pendientes por la nacionalización de los hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones, que son áreas totalmente saneadas.



En entrevista difundida por el programa Esta Casa No es Hotel, la autoridad explicó que el Gobierno cumplió con el pago a todas las empresas de los sectores de hidrocarburos, energía y telecomunicaciones.



"Hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones áreas totalmente saneadas", dijo el Procurador.



Arce manifestó que en el área de hidrocarburos se pagó a la empresa Panamerican Energy la suma de 350 millones de dólares, una cifra cinco veces menor a la que pedía la misma por la nacionalización.



"Hoy la nacionalización de los hidrocarburos que nos deja miles y millones de dólares a los bolivianos, es una nacionalización totalmente saneada, no existe ningún proceso", acotó la autoridad.



Indicó que hoy en día la exploración, la explotación, el transporte, el consumo y la distribución y todas las ganancias que genera esta cadena productiva de hidrocarburos es totalmente de los bolivianos, que es titularidad de los bolivianos y que el 1 de mayo se tiene que festejar 10 años de la gran nacionalización que se ha llevado en nuestro país.



"En toda esa cadena de producción, generación y distribución de electricidad se ha llegado a un acuerdo con las generadoras Corani Valle Hermoso, Huaracahi, con transportadora la empresa red eléctrica Interasbun, empresa española y finalmente ahora en noviembre del año pasado hemos llegado al último acuerdo en que necesitaba llegar en materia de electricidad", añadió.



El funcionario estatal dijo que se pagaron a estas empresas 52 millones de dólares, que al principio no querían ser aceptadas, pero al ver la posición férrea digna y correcta del Estado finalmente aceptaron.



"Ni un proceso pendiente en el área de electricidad todo esta saneado", precisó Arce.



Mencionó que el sector de telecomunicaciones, en la nacionalización de ENTEL se pagó la suma de 100 millones de dólares a la empresa italiana Eurocom.



"Hemos llegado a un acuerdo con la empresa italiana Eurocom Italia, le hemos pagado 100 millones de dólares y sabes cuánto ha generado después de la nacionalización hasta el 31 del año 2015, 710 millones de dólares, la empresa ya nos ha devuelto 7 veces más de lo que hemos pagado", citó.