Observan censura al periodismo en Bolivia

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que la censura al ejercicio periodístico en el país se observa en las amenazas de juicios y la persecución policial, en algunos casos connotados. Afirmó que la libertad de prensa y los derechos de los reporteros están protegidos por Ley.



“La censura al ejercicio periodístico no sólo se evidencia en acciones de hecho, sino con otras medidas como las amenazas de juicios o la persecución judicial o policial, conductas que están prohibidas por acuerdos y declaraciones internacionales, pero sobre todo, atentan contra el Estado de derecho y la propia democracia”, aseveró la autoridad.



Expresó así su preocupación por una serie de hechos sucedidos recientemente como los referidos a Carlos Quisbert y Amalia Pando, ambos amenazados con procesos por el ejercicio de sus labores en medios de comunicación.



"El primero víctima de los fiscales que continúan ejerciendo acciones de intimidación y en el segundo, amenazando con procesos judiciales que no corresponden y que parecieran buscar solamente sancionar las investigaciones y la difusión de información de naturaleza periodística”, deploró.



La autoridad se refirió a la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000 y que señala que “las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.



Señaló que es preocupante que se recurra a interpretaciones sesgadas e interesadas de algunas normas vigentes para afectar el derecho superior de los periodistas a investigar y difundir información y de la ciudadanía a ser informada.



“También preocupa que se hagan distinciones discriminatorias en la aplicación de algunas normas como la Ley contra el Racismo, como los ocurridos en el caso del exministro (de Salud Juan Carlos) Calvimontes contra el magistrado (Gualberto) Cusi, las acciones y declaraciones contra las mujeres del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernandez, y del candidato a alcalde de Yacuiba Carlos Bru, y del ex senador (Saúl) Ávalos contra la población migrante colombiana".