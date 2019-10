@diarioeldeber entre los más mencionados en Twitter en Bolivia el 2015

La cuenta en Twitter de EL DEBER (@diarioeldeber) fue una de las más mencionadas en 2015, según información del consultor en Bit Humano, Marcelo Durán.



De acuerdo al análisis, los usuarios más mencionados en este año en Bolivia fueron CNN en español, Marcelo Claure, Carlos Mesa, Mi Teleférico, Bolívar oficial, cuervotinelli, Bocajroficial, El Deber, Página Siete y Samuel Doria Medina.



El personaje más influyente en esta gestión según Durán, es Carlos Mesa, expresidente y vocero de la demanda marítima quien tiene 109.347 seguidores en su cuenta de Twitter.



#MarParaBolivia



De acuerdo al análisis de Durán el hashtag más utilizado esta gestión fue #MarParaBolivia que tuvo una alta incidencia en el país para reivindicar el pedido boliviano para obtener una salida al mar. El momento en el que se utilizó con mayor frecuencia este hashtag fue en la presentación de los alegatos de Bolivia en mayo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



El segundo hashtag más usado fue #PapaFranciscoEnBolivia por la llegada del Sumo Pontífice al país en julio a la ciudad de El Alto, La Paz y Santa Cruz.



También fue tema de tendencia #Bolivia con un uso alto en el partido Bolivia y Ecuador en la Copa América en la que ganó la selección nacional por tres tantos a dos.



Los hashtags más utilizado en este último mes está #Dakar2016, #Copalibertadores, #Chile, entre otros.



¿Cómo usan los bolivianos Twitter?



Los bolivianos cada vez utilizan más la cuenta de Twitter para estar informados de lo que pasa en el país y en el mundo, sin embargo, a pesar que existen nuevos usuarios la participación es baja, explicó el consultor en Bit Humano, Marcelo Durán.



"Twitter en Bolivia tiene más alcance, pero aún falta el potencial y la participación de la gente, por ahora los usuarios son pasivos", dijo a ANF, Durán.



En comparación con el uso del Facebook de diez usuarios que tienen esta red social sólo uno tiene cuenta de Twitter y cuando es un usuario nuevo no participa activamente, se limita a informarse y no a escribir su opinión y crear tuits.



Explicó que es difícil saber el número de cuentas de Twitter hay en Bolivia; sin embargo se estima que hay al menos 400 mil cuentas.



Mandan los medios



Durán sostuvo que los principales usuarios de Twitter son medios de comunicación, como periódicos, radios, agencias, también periodistas que informan desde sus cuentas personales, políticos y eventualmente usuarios de deporte, cultura y música.



"Pienso que no hubo como en otros países, un pretexto para que la gente común utilice Twitter. Por ejemplo, en otros países lo han utilizado para interactuar con programas de televisión al vivo, pero aquí todavía no hay eso", manifestó Durán.



Durán agregó que aún falta que el Estado considere a Twitter como una red social importante por la cual puede informar a la población y que todos los políticos tengan una cuenta en Twitter.



Entre las personalidades que esta gestión se unieron a la comunidad tuitera están el Procurador General del Estado, Héctor Arce quien tiene 1723 seguidores, la periodista Amalia Pando quien se unió en octubre y tiene 1991 seguidores, al igual que el periodista Raúl Peñaranda que tiene 1.290 seguidores.