???DGAC inicia investigación por caída de avioneta

Una comisión técnica de Accidentes e Incidentes Generales a la cabeza del inspector Alfredo Gil Hillman, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inició las investigaciones para determinar las causas del accidente ocurrido en la población de Santa Rosa del Yacuma, ocurrido el sábado pasado.



"Acá tenemos un inspector que es el encargado de llevar la investigación, hacer un análisis completo más otras personas que conforman esa Dirección que está en La Paz (...) después del análisis se verá el resultado", afirmó Carlos Claure director regional Trinidad de la DGAC.



Dijo que el tiempo que dure ese proceso investigativo está sujeto a la complejidad que conlleva el suceso.



"Efectivamente ya se dio inicio (...) no podemos decir cuánto va durar, puede ser tranquilamente una semana, un mes o dos", anticipó. Luego hizo una afirmación que podría dar luces sobre algunos elementos que desencadenaron el siniestro.



"No podemos confirmar ni descartar nada, pero se podría haber originado por el problema meteorológico", enfatizó. Y es que la aeronave que voló desde Trinidad al promediar las 14:52 del sábado pasado, llegó a su destino precisamente cuando se desataba un fuerte temporal e ingresaba un frente frío a Santa Rosa del Yacuma.



Era una aeronave Cessna 207 de fabricación americana con capacidad para 7 personas, con un motor de 350 HP. De acuerdo a la documentación era un avión nuevo y no presentaba ningún problema.