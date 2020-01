¿Qué piensan las misses sobre la charla?

Durante la elección del Miss Bolivia 2017 (título que recayó en Gleisy Noguer) hubo un espacio para conversar con las ocho finalistas del certamen de belleza más importante del país. El evento fue muy comentado en las redes sociales por el llanto de algunas candidatas. Al respecto, le consultamos a las ganadoras del concurso qué piensan sobre este sector de la gala.





"La verdad que no quería tocar el tema personal sobre mi padre, porque no me crié con él, pero sí lo admiro, lo respeto y lo amo", comentó la Gleisy Noguer, miss Bolivia 2017.

"Me gustaron mucho las preguntas que me hicieron. Esa noche del evento conté sobre cómo fue mi infancia, la cual la viví muy sana, rodeada de la naturaleza, ya que me crié en Camiri, por donde andaba descalza, en bicicleta o trepándome de los árboles", dijo Carla Maldonado, miss Internacional 2017.

Nimeyra Flores, miss Continentes Unidos, respondió que le pareció una charla entre amigos, por la cual el país pudo conocer un poco más sobre mi persona".

Por otra parte, las misses confesaron cómo fue su primer día como reinas de belleza. Algunas dijeron que lo primero que hicieron fue compartir con sus familias y lo segundo fue romper la dieta. ¿Qué platillos las hicieron pecar? Entérate en el video!