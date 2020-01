Yasmín Pinto Solar: “He sufrido, pero supe sobreponerme a las dificultades”

Quedó sorprendida con su triunfo, y es que reconoce que había mucha competencia, porque otras chicas también tenían cualidades para ganar. Por ello después de que fue coronada y luego de ser entrevistada por la prensa, no se aguantó y lloró, de alegría.Cuando entré al concurso lo hice con el pensamiento de ganar, como todas mis compañeras. Una vez que las conocí a todas me di cuenta de que estaba difícil, pues había varias concursantes bonitas, que también podían llevarse la corona. Por eso fue que estaba nerviosa y cuando gané no me aguanté, y de emoción lloré.Mis deseos de triunfar, mi perseverancia, y mi estatura que me hacía sobresalir.Me dije: que sea lo que Dios quiera. Igual si me elegían srta. Santa Cruz iba a estar contenta.Primero no sé lo que pensé, mi mente se puso en blanco, luego de unos segundos miré a mi familia y me dieron ganas de llorar. Todo pasó rápido.Giancarla Fernández, es bella. Y Clara Gil, ella debió ganar una corona, se la merecía.Hay varios aspectos en los que debo trabajar más, como mi oratoria, pues debo hablar en público con mayor fluidez y convencimiento; mi pasarela, me falta caminar con más seguridad y elegancia, y mi figura, pues debo afinar mi cuerpo y tonificarlo.Alejarme de mi familia, ya que siempre estoy al lado de ellos, y eso me costó. También dejar temporalmente mis estudios, ya que actualmente mi carrera profesional es lo más importante. Y en la competencia fue enfrentarme a chicas que tenían experiencia en reinados y pasarelas.Es que me tocó hablar sobre las dificultades que he tenido en mi vida, y yo he tenido muchas, de índole familiar. He sufrido, pero supe sobreponerme a las dificultades y he seguido adelante. Referirme a eso no es fácil, por eso se quebró mi voz en la entrevista.Yo llevo a mi sobrina a Bellart, que está a la vuelta de Promociones Gloria. Una vez pasé por ahí, me vieron y me invitaron a un casting. Fui y clasifiqué, y así me convertí en candidata a Miss Santa Cruz.Sí, desde chiquitita veía el concurso por TV, y pensaba: algún día estaré ahí. Y aquí estoy, con la corona.Mi familia, sobre todo mi cuñada Paola Gutiérrez, a ella le dedico este triunfo.Espero que sí