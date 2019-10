Cusi dice que ya es tarde para disculpar al ministro Calvimontes

En el primer día del nuevo año el magistrado Gualberto Cusi se refirió a las declaraciones que hizo el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, el 31 de diciembre. La autoridad de Gobierno, en conferencia de prensa, pidió disculpas por violar la Ley Nº 3729 y revelar la enfermedad del magistrado.



Cusi fue enfático al declarar que las disculpas llegan demasiado tarde y que el mal ya está hecho, por lo que será la justicia la que sancione al ministro Calvimontes. Señaló que la denuncia ya ha sido sentada ante el Colegio Médico y la Fiscalía.



“Es muy extemporáneo pedir disculpas o cualquier situación que pueda distraer a opinión pública. El daño que se me ha ocasionado es de gran trascendencia y no es suficiente una disculpa”, dijo a Radio Fides.



El magistrado también manifestó su desacuerdo con las declaraciones del presidente Evo Morales, que expresó su apoyo a Calvimontes. "Lamento mucho que hubiera un tema legal, pero es una cuestión de prevención. Ustedes revisen. Dos trabajadores de salud no sabían e iban a ser contagiados (de VIH). Es una forma de prevenir", señaló Morales en días pasados.



Al respecto, Cusi se ratificó en responsabilizar al jefe de Estado por la suspensión de su cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por el juicio de responsabilidades en su contra y por las revelaciones acerca de su salud.