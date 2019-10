Bolivia invitará a firma China a operar el Mutún

El Gobierno de Bolivia decidió invitar a la empresa china Sinosteel Equipment para desarrollar el proyecto siderúrgico del Mutún, un yacimiento de 40.000 millones de toneladas de distintos minerales, principalmente hierro, informó el viernes el ministro boliviano de Minería y Metalurgia, César Navarro.



"Hemos decidido hacer una invitación de manera directa a la empresa que tiene un mayor nivel de experiencia, en este caso la empresa Sinosteel que es una empresa estatal china", dijo en una conferencia de prensa.



Navarro subrayó que el parámetro de inversión en el Mutún es de 460 millones de dólares.



Declara desierta la licitación



Antes de decidirse por Sinosteel Equipment, el Ministerio de Minería y Metalurgia analizó las propuestas de otras empresas chinas que respondieron a una licitación internacional, pero "lamentablemente" las propuestas no cumplieron con los objetivos técnicos ni garantizan la producción de acero a precios competitivos, según el responsable de esa cartera de Estado.



"No cumplen con los requisitos y las especificaciones, porque somos esquicitos en este tema (...). Nosotros necesitamos un acero de alta calidad y competitividad", justificó.



Experiencia de Sinosteel



Según Navarro, Sinosteel tiene experiencia en más de 100 proyectos, por lo que el próximo miércoles se enviará la invitación directa a esa empresa, que incluirá recomendaciones para que presente una propuesta para explotar e industrializar el Mutún.



"Les daremos 15 días hábiles para que presenten (su propuesta) y hasta la primera semana de diciembre estaríamos definiendo la firma de contrato con la empresa", puntualizó.



El Gobierno de Bolivia prevé que el proyecto siderúrgico comience el 2019 y a mediados de ese año produzca los primeros laminados de hierro.

