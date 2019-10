Se libra de un tiburón martillo a golpes de remo

Usando un remo, un pescador se defendió de los ataques de un tiburón martillo contra su kayac mientras navegaba cerca de la playa de estado Gaviota. La curiosidad (o hambre) del tiburón no se calmó incluso cuando fue golpeado con el remo por el hombre que intentaba ahuyentar al gigante pez.



La persona que viajaba en el kayac, fue identificado como Marcos McCracken, un trabajador de la construcción de 33 años de edad que vive en Santa Maria, California (EEUU).



"Se golpeó con la parte trasera de mi kayak dos veces y me di la vuelta para verlo; no podría decir si estaba mordiendo o si fue un cabezazo, pero en cuanto lo vi reaccioné de manera instintiva y me fui con el remo sobre él", dijo McCracken a NBC News



Cualquiera fuera la intención del tiburón, McCracken logró captar todo en su cámara de video. Te invitamos a verlo.