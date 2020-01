Condenan a 5 años de cárcel a Reyes Villa

Un juzgado dictó sentencia condenatoria en rebeldía de cinco años de privación de libertad en contra de Manfred Reyes Villa, de acuerdo a información oficial de la la Fiscalía Departamental de Cochabamba.



“La audiencia se desarrolló en el Tribunal de Sentencia N° 6 donde la Fiscal de Materia Jaquelin Ponce demostró con pruebas la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito cometido por el prófugo y declarado rebelde Manfred Reyes Villa Bacigalupi durante su gestión como alcalde y luego como prefecto de Cochabamba”, explicó el Fiscal Departamental, Ever Veizaga.



De acuerdo con la investigación realizada, durante el ejercicio de los cargos públicos de alcalde y prefecto, el actualmente prófugo de la justicia incrementó considerablemente su fortuna.



“Varios de los bienes fueron colocados a nombre de terceras personas. Esto se ha podido evidenciar por el pago del seguro de esos bienes que no se encuentran a su nombre”, manifestó.



Según el informe del Ministerio Público, Manfred realizó transacciones financieras astronómicas y en sus cuentas financieras se tienen depósitos que no condicen con su función, su posición. “Son movimientos financieros de sumas abismales sin acreditar otra actividad que le signifique ingresos importantes”.



Realizada la investigación se estableció que su empresa Inmobiliaria Marevi no reporta movimiento financiero, no tiene NIT, su esposa se dedica a labores de casa y su sueldo máximo reportado asciende a la suma de 14.900 bolivianos durante el ejercicio de la función pública.



Asimismo, en su inicial declaración jurada reportó cerrada su actividad en su empresa Marevi.



Se trata del segundo delito por el cual Manfred Reyes Villa es condenado en rebeldía. Anteriormente el Tribunal 1° de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba determinó cinco años de prisión por el delito de conducta antieconómica.