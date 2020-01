Evo acusa a Samuel de 'manejar' a dirigentes

El presidente Evo Morales afirmó que el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, "maneja" a algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) mediante su cuenta en Twitter, frente a la protesta que existe por el cierre y despido de trabajadores de la empresa estatal Enatex.



"Doria Medina dirige mediante Twitter a la COB (...) Un paro por menos 200 trabajadores es perjudicar", señaló el mandatario sobre el paro que protagonizarán los trabajadores del país. Calificó de "ambiciosos" a algunos representantes.



Morales agregó: "recordarles a los nuevos dirigentes que al llegar al Gobierno implementamos políticas de austeridad". Aseguró que el "acuerdo" entre el oficialismo y la dirigencia de los trabajadores no se romperá.



Lamentó que "algunos dirigentes de la COB no están orientando bien a sus bases" y reiteró que no se revisará el Decreto Supremo (DS) 2765, que extinguió la estatal textilera, dejando a 800 empleados sin una fuente laboral.



Expresó su extrañeza frente al comportamiento de algunos dirigentes de la COB y reveló que en anoche intentó llamar al menos 10 veces al máximo representante de los obreros, Guido Mitma, sin que exista la respuesta al teléfono.



"Lamento que dirigentes no informen con la verdad caso Enatex", reprochó el mandatario, señalando que no se cerrarán otras empresas estatales, aunque explicó que existen algunas, como Correos de Bolivia, que ya no generan réditos porque la tecnología avanzó.