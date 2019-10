Así aclaró García Linera la cuestión de su título

Tras la denuncia de que el vicepresidente Álvaro García Linera dictó clases en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) sin cumplir con uno de los requisitos, que es tener el grado académico de licenciatura, el vicepresidente admitió que estudió matemáticas, pero no concluyó.



"... Estudio tres a cuatro años matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia a construir una guerrilla con lo que consideré una amenaza a los derechos de los trabajadores", explicó García Linera en entrevista en Anoticiando de ATB.



El vicepresidente dijo que él mismo había informado sobre su título hace años y ahora nuevamente se ventila por la época electoral.



"Estamos ante una comida recalentada... Yo estudié matemáticas y en la UMSA sabían que no daba matemáticas. A uno no lo califican por el título, lo califican por la capacidad para investigar", manifestó.