Temer salva su mandato ante la Corte Electoral y reta a la Suprema

El presidente brasileño, Michel Temer, logró salvar ayer su mandato en la justicia electoral y lanzó un contraataque contra la Corte Suprema que lo investiga por corrupción, al negarse a responder a un interrogatorio policial.

"No se sustituye a un presidente de la República en cualquier momento (...). La anulación de un mandato debe ocurrir en situaciones relevantes" e "inequívocas", dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes, al pronunciar su voto de desempate 4-3 contrario a la anulación del mandato.

Mendes tomó esa decisión apelando a la "responsabilidad" que debía tener el tribunal, pese a "graves hechos comprobados", por el impacto que puede provocar para el gigante sudamericano perder a un presidente por segunda vez en poco más de un año.



El TSE no sirve "para resolver una crisis política", remarcó el juez después de cuatro jornadas maratonianas en las que la corte examinó si las elecciones de 2014, en las que fue reelecta la fórmula Dilma Rousseff (izquierda)-Michel Temer (centroderecha), debían ser invalidadas por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña dentro del megafraude a Petrobras.



El relator del caso, Herman Benjamin, votó por la anulación de los comicios, pero no consiguió convencer a la mayoría de sus pares de incluir en la causa las confesiones de exjecutivos de Odebrecht, que no figuraban en las acciones judiciales iniciales de fines de 2014.

La sociedad brasileña "vive una verdadera pesadilla por el descrédito de sus instituciones por la falta de pudor de los operadores políticos que, violando la soberanía popular, hicieron exactamente todo lo que el elector no deseaba", dijo durante su voto a favor de la anulación del mandato el juez Luiz Fux.

Los abogados de Temer y de Rousseff demandaron la nulidad de las pruebas con el alegato de que fueron introducidas durante el curso del proceso y no constaban en la acusación inicial, por lo que su utilización "violaría" el derecho a una amplia defensa.

Esa tesis fue respaldada por cuatro de los siete magistrados del tribunal y fue clave para la absolución.

La posición más dura contra la validez probatoria de la confesión de Odebrecht la mantuvo el magistrado Admar Gonzaga, designado para integrar la corte hace dos meses por el propio Temer, en uso de atribuciones reservadas a su cargo.

Gonzaga endosó la posición de las defensas y se pronunció por la absolución, igual que Tarcísio Vieira, otro juez nombrado por Temer este mismo año, y que los magistrados Napoleao Maia y Gilmar Mendes, presidente del tribunal que mantiene una estrecha relación con el gobernante.

En todos los casos, los magistrados subrayaron que, aún si las irregularidades existieron, no pueden achacarse de forma personal a Rousseff o a Temer, por lo que ninguno de ellos debe responder por ellas.

Esta victoria, vaticinada por analistas, da un respiro a Temer, que asumió el poder hace poco más de un año en sustitución de la depuesta Dilma Rousseff.

Varios analistas apuntaron que los dos jueces del TSE recientemente nombrados por Temer votaron contra la anulación del mandato.

Temer contraataca

Poco antes de que se conociese el resultado, Temer, de 76 años, desafió a la Corte Suprema al negarse a responder un interrogatorio policial escrito por denuncias de corrupción investigadas en el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyo plazo vencía esta tarde.

Temer "es blanco de una serie de abusos y agresiones a sus derechos individuales y a su condición de mandatario de la nación", argumentó su defensa en un documento entregado al STF, al pedir el archivo de la investigación por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia en su contra.

Esa investigación es uno de los fantasmas que Temer tiene por delante.

Sus dolores de cabeza se iniciaron hace tres semanas, cuando salió a luz una grabación hecha por el dueño del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, donde el mandatario parece dar aval al pago de un soborno.

Esta grabación es solo una de las pruebas entregadas a la Fiscalía dentro del acuerdo de declaraciones premiadas de ejecutivos de JBS.

Y el fiscal general, Rodrigo Janot, puede presentar formalmente cargos contra Temer en cualquier momento, lo que puede apartarlo de sus funciones si esa denuncia fuera aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y validada por el STF.

Esa posibilidad es peligrosa ante la erosión de la base aliada de Temer en el Congreso, aunque decenas de legisladores están investigados por la Operación Lava Jato sobre los sobornos en Petrobras.

Amenaza del PSDB



Aferrado al cargo, Temer se escuda en la tímida recuperación económica que está experimentando Brasil, que emerge de la peor recesión de su historia. Pero su mayor bandera, la aprobación de dos reformas promercado, se tambalea en medio de la crisis política.

Además, el PSDB (centroderecha), principal socio del partido del presidente, debe decidir el lunes si abandona el Gobierno, donde tiene cuatro ministros, con la vista puesta en las elecciones de 2018.

"Mi hipótesis de trabajo es una continuidad de la administración, del presidente", señaló el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, en París.

Por otro lado, la Bolsa de San Pablo cayó ayer un 0,87%, a 62.210 puntos, su peor valor en dos semanas, en momentos de fuerte crispación política en Brasil. "El mercado está parado, con pocas variaciones porque todo el mundo está esperando el resultado del juicio en la corte electoral y con la mirada puesta en las próximas delaciones" de 2018, opinó el analista Raymundo Magliano Neto, de Magliano Corretora.



El jueves, el Ibovespa había cerrado con baja del 0,66%, a 62.755 puntos.

Si Temer perdiera el cargo, el Congreso debería elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.