Pasan a reserva a la exsubcomandante que denunció corrupción

El Comando General de la Policía Boliviana decidió pasar a la reserva a la generala Rosario Chávez, que en los días pasados denunció la existencia de "clanes" que "se reparten ganancias ilícitas los fines de semana en parrilladas y farras".



Según la resolución 0207/15, se "destina a situación de disponibilidad "C" Reserva Activa con haber íntegro y cómputo de antigüedad a la señora general supervisor Rosario Chávez en estricta aplicación de los artículos 75 inc. a), 76 y 77 de la Policía Nacional”, según cita radio Fides.



La primera mujer subcomandante de esa institución denunció ser víctima de acoso laboral y discriminación tras su retiro del Alto Mando y presentó hoy los documentos que respaldan sus acusaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



Su cambio se produjo tras la fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio y luego fue delegada rectora de la Universidad Policíal (Unipol), institución en la que criticó la existencia de grupos irregulares que dañan a la institución.



Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó que la uniformada presentara alguna documentación referida a las denuncias y lamentó que buscara "protagonismo político" en medios de comunicación.



"Yo no conozco ninguna denuncia ingresada al despacho del ministerio de Gobierno, especificando un caso de corrupción que haya señalado la generala Chávez. No se puede deliberar en los medios de comunicación, esos temas deben resolverse en el ámbito institucional", señaló la autoridad.