5.200 mineros bloquean en once puntos del país

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó este jueves que al menos 5.200 mineros están movilizados bloqueando en once puntos del país. Pidió a los cooperativas, que encaran este jueves su segundo día bloqueando las rutas, que depongan las medidas de presión y acudan al diálogo.



De acuerdo con Romero, los bloqueos están en Mantecani, hay 1.000 cooperativistas; Parotani, 300; Sayari, 350; Coani, 800; Machacamarquita, 900; Tranca de San Antonio, 500; Chaquí, 450; Huari, 350; Uyuni, 200; San Ramón, 230 cooperativistas; Yotala (Chuquisaca), 50 cooperativistas.



“Aproximadamente más de 5.200 cooperativistas movilizados, fuertemente armados con dispositivos explosivos. De acuerdo con el informe que tenemos en la serranía de Sayari hay policías que intentan despejar el camino pero hay mineros que amenazan con máuser desde las serranías”, declaró Romero.



Advirtió que por los hechos violentos de ayer, varios cooperativistas incurrieron figuras penales como atentado a bienes públicos, a la propiedad privada, destrozos a patrullas policiales, robos de pertenencias policiales de los mismos policías, secuestro, utilización de explosivos y detentación de armas de fuego.



Gobierno identifica un trasfondo en los bloqueos



Los mineros decidieron bloquear las rutas de forma indefinida desde este miércoles 10 de agosto en rechazo a la modificación de la ley de cooperativas; sin embargo, Romero negó esta demanda y dijo que detrás de estas movilizaciones hay un trasfondo.



“¿Cuál es el trasfondo de esto?. El problema es que los cooperativistas pretenden chantajear al Gobierno para exigirle que modifique la Ley de Minería y se les permita celebrar contratos de asociación con empresas privadas nacionales y transnacionales; eso no está permitido constitucionalmente. Ellos quieren vivir cobrando una renta echándose en su hamaca sin trabajar sin hacer nada y vivir de una renta por alquilar sus cooperativas a empresas transnacionales”, explicó.



Iniciará una causa



El ministro de Gobierno confirmó la liberación de al menos 50 cooperativistas mineros a cambio de la liberación de 70 efectivos de la Policía heridos en la intervención del bloqueo en la localidad de Mantecani; ante esta situación, adelantó que iniciarán una investigación contra mineros.



“No hay policías retenidos, pero eso no impide que nosotros solicitemos al Ministerio Público que se haga la investigación correspondiente por secuestro”, añadió.