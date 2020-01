Los mendigos e informales copan varias rotondas

Catajá Nurminé es una anciana de no más de 75 años, apenas habla español, no puede caminar porque sufrió una caída y se lastimó las piernas, por ello se moviliza en una silla de ruedas. Hace tres meses ella y sus familiares dejaron su comunidad asentada en Pailón para radicar en Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, la vida en la capital no está siendo fácil para esta familia, por ello, la anciana sale a las calles para pedir monedas y así comprar comida, o, cuando reúne algún dinero, compra cajas de chicle para luego venderlos por unidad. Así gana unos pesos que ayudan al sustento familiar.

A decir de su hija, Teresa Etacore, la anciana también tiene problemas cardiacos y de la vista, por lo que necesita ayuda. Teresa ayuda a su madre a movilizarse hasta la rotonda de la av. Alemania y segundo anillo, donde más de 30 personas del pueblo ayoreo se ubican para pedir limosna o vender dulces.

Pedro Chiqueno, pareja de Catajá, también usa silla de ruedas y sale a las calles para pedir limosna. Por lo general, la pareja se ubica en esta intersección, donde también hay comerciantes informales que venden dulces, bebidas (energizantes y sodas) y agua. Juan Espinoza es uno de ellos. Este hombre se da modos para recorrer en su silla de ruedas entre las avenidas Alemania y Mutualista en procura de vender todos sus dulces.

Juan dice que desde hace más de cinco años sale a las rotondas a vender productos; antes vendía música grabada en CD, pero ahora ofrece dulces.

En el segundo anillo, entre las av. Paraguá y Mutualista también se observa a mujeres sentadas en una de las aceras con cajas de dulces, mientras unos niños se acercan a los motorizados para vender galletas y maníes a los conductores. Similar situación se observa en la avenida Piraí, del segundo al cuarto anillo.

En silla de ruedas, con muletas, con letreros que resumen sus necesidades, muchas personas están copando las calles de la urbe y se exponen a ser atropellados porque se paran en medio de las vías.

El plan de la Gobernación

Desde enero, la Gobernación lleva adelante la campaña Tu dinero me retiene en la calle, que busca concienciar a la gente para que no dé dinero a los niños de la calle.



Según el director de Política Social de la Gobernación, Duberthy Soleto, el objetivo es recuperar a los 500 niños que están en situación de riesgo.

Soleto también plantea a la Alcaldía construir albergues permanentes para adultos y así evitar que ocupen las vías y que se expongan al peligro.