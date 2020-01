El papa y Macri, entre los 100 más influyentes

La prestigiosa revista Time publicó hoy su lista de los 100 personajes más influyentes del año, donde destacan personalidades del mundo latino como el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, el actor boricua Lin-Manuel Miranda, el papa Francisco y el presidente argentino, Mauricio Macri.



La revista dividió la lista en cinco grupos (titanes, pioneros, artistas, líderes e iconos), con perfiles de los 100 más influyentes escritos por distintas personalidades del mundo al que pertenecen.



El papa Francisco, un habitual en esta lista de Time, aparece en el apartado de los "titanes", mientras que González Iñárritu, quien ganó este año por segunda vez consecutiva el Óscar a mejor director por su película "The Revenant" (El renacido), está en el listado como "icono" social, junto al protagonista de ese filme, Leonardo DiCaprio.,

Sobre el pontífice, el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, dice en la revista que en su visita a EEUU del pasado año paralizó el país y destaca su capacidad de encarnar los valores universales.



En cuanto a González Iñárritu, quien opina de él es el también director mexicano Guillermo del Toro: "Creo que Alejandro es el verdadero renacido", escribe.



"Le he visto hundido y sangrando, y le he visto fuerte y con todo bajo control, pero siempre hay una esencia dentro de él que no se rinde ante la adversidad o la desesperación", subraya Del Toro.



Compatriota del santo padre, el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, es otra de las personalidades que aparece en el listado de la revista, destacado entre el grupo de los "líderes".,

"Macri ha eliminado los controles de divisas de Argentina, lo que permite una mayor libertad para el comercio. Se ha comprometido a reintegrar a Argentina en la economía mundial, en busca de la inversión privada en el extranjero", dice Paul Singer, magnate estadounidense y uno de los principales impulsores de la denuncia para el cobro íntegro de deuda argentina en mora desde 2001.



Además, destacan como "pioneros los puertorriqueños Lin-Manuel Miranda, creador del musical "Hamilton" y de parte de la música del VII Episodio de "Star Wars", y Gina Rodríguez, protagonista de "Jane, The Virgen".



Según la reseña que de él escribe el neoyorquino J.J Abrams, director de las primeras películas de Star Trek y de la séptima entrega de "Star Wars", Miranda ha redefinido el género del musical gracias a su genialidad, juventud, originalidad y a "una de las mentes creativas más fascinantes de estos tiempos".,

Otro actor destacado es el mexicano Gael García Bernal, de quien el director Alfonso Cuarón relata su especial compromiso con los papeles que encarna a través de una anécdota vinculada a su papel como "Che" Guevara en "Diarios de Motocicleta".



La lista incluye, como en años anteriores, al presidente de EEUU, Barack Obama, y en esta ocasión también al magnate y precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump.