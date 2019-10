Vecinos protestan en la CRE por sus facturas

Un grupo de vecinos del Distrito 12, de la ciudad de Santa Cruz, llegó hasta las oficinas de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) protestando por incremento de la tarifa del servicio eléctrico que han sufrido en los últimos tres meses.



Javier Severiche, uno de los protestantes, denunció que antes su tarifa era de 200 bolivianos, en octubre subió 270, luego a 320, y el mes pasado a 410 bolivianos.



“Queremos bajen las tarifas, vamos a instalar una vigilia acá en las puertas de la CRE si es que no atienden nuestras demandas hoy”, dijo este ciudadano que vive en el Distrito 12.



De acuerdo con Severiche, el vocero de la CRE, Amilkar Jaldín, salió a indicar que no se trata de ningún ‘tarifazo’ y explicó que el consumo ha incrementado y por ende también el alza de la tarifa eléctrica; sin embargo, la exposición no convenció a la multitud.