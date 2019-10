Los Oscar alistan un show de canciones y magia

No existe una buena fiesta sin música y menos aún cuando están invitados millones de espectadores en todo el mundo, así que los Óscar echarán mano de una receta repleta de canciones y una pizca de magia a cargo del maestro de ceremonias, el humorista Neil Patrick Harris.



Lady Gaga, Maroon 5, Rita Ora, John Legend, Common Jennifer Hudson, Tim McGraw, Tegan and Sara junto con The Lonely Island, Jack Black y Anna Kendrick parece la alineación de un gran concierto musical, pero en realidad son los artistas que se subirán mañana al Teatro Dolby en una clara apuesta de la Academia de Hollywood por convertir la gala en un gran espectáculo.



Apenas han trascendido detalles sobre el contenido de la 87 edición de los Óscar, pero el propio Harris, con experiencia previa al frente de los Tony y los Emmy, ha adelantado que habrá un número musical "en algún momento de la gala" y que tratará de sorprender al público con algo inesperado.



"Soy un mago, así que no me extrañaría si hay una pizca de magia.

¡Ups! Me temo que he dicho demasiado", apuntó en un reciente vídeo

publicado por la Academia.



Tras la apuesta por Ellen DeGeneres, este año marca la segunda

edición consecutiva en que dos celebridades gays se hacen cargo de

presentar el evento.



Neil Meron y Craig Zadan, productores por tercer año consecutivo

de la ceremonia, han desvelado que Harris interpretará "Moving

Pictures", una canción original escrita por Kristen Anderson y

Robert Lopez, el tándem ganador del Óscar por el tema "Let It Go",

de "Frozen".



Mejor canción



Todos los temas nominados en la categoría de mejor canción tendrán su versión en directo durante la ceremonia.



Common y Legend formarán un dueto para cantar "Glory", de la cinta "Selma", una canción que se llevó el Globo de Oro, mientras que Maroon 5 interpretará "Lost Stars", de la película "Begin Again".



Además, Rita Ora se hará cargo de "Grateful", del filme "Beyond the Lights"; Tim McGraw cantará "I"m Not Gonna Miss You", de la obra

"Glen Campbell... I"ll Be Me", y Tegan & Sara, junto con The Lonely

Island, entonarán "Everything is Awesome", el tema principal de "The

Lego Movie".



Vea y escuche las cinco canciones nominadas en esta galería de videos:

,





Más misterio hay en torno a las actuaciones de Lady Gaga, Hudson

o los actores Jack Black y Anna Kendrick, que puede servir como

acicate en una edición de los Óscar donde las principales categorías

de interpretación parecen decididas, a excepción de mejor actor, que

promete un gran duelo entre Michael Keaton ("Birdman") y Eddie

Redmayne ("The Theory of Everything").



Más de tres horas de show



El evento durará más de tres horas así que la Academia se ha asegurado la presencia de nombres como Ben Affleck, Jennifer

Aniston, Jessica Chastain, Marion Cotillard, Benedict Cumberbatch,

Scarlett Johansson, Jennifer López, Matthew McConaughey, Eddie

Murphy, Chris Evans, Channing Tatum, John Travolta, Meryl Streep y

Oprah Winfrey, que entregarán algunas de las estatuillas doradas.



También harán acto de presencia Cate Blanchett, Viola Davis,

Chiwetel Ejiofor, Idris Elba, Kevin Hart, Dakota Johnson, Felicity

Jones, Nicole Kidman, Jared Leto, Chris Pratt, Shirley MacLaine,

Sienna Miller, Chloë Grace Moretz, Liam Neeson, Lupita Nyong"o,

David Oyelowo, Gwyneth Paltrow, Chris Pine, Margot Robbie, Zoe

Saldana, Octavia Spencer, Miles Teller, Kerry Washington, Naomi

Watts y Reese Witherspoon, entre otros.



"Birdman" y "The Grand Budapest Hotel" parten como las favoritas

en la 87 edición de los Óscar con 9 nominaciones cada una, incluidas

las categorías de mejor película, mejor director, mejor fotografía y

mejor guión original.



En la categoría reina competirán frente a "American Sniper",

"Boyhood", "The Imitation Game", "The Theory of Everything", "Selma"

y "Whiplash".