Causa marítima boliviana crea sensibilidad en Perú

El embajador de Bolivia en Perú, Gustavo Ostria, afirmó que la causa marítima nacional despierta "sensibilidad" en el vecino país, pero dejó absolutamente claro que la demanda en la Corte Internacional de Justicia involucra únicamente a Chile.



"Es verdad que nosotros hemos trabajado intensamente en Perú para explicarle a la sociedad peruana cual era nuestro punto de vista, no solo en la demanda de excepción que nos hizo Chile sino en general (...)Es cierto que existe una sensibilidad particular en relación a este tema", dijo el representante diplomático.



La autoridad remarcó que "lo que le hemos dicho a las autoridades y la población peruana es que este es un tema estrictamente bilateral entre Bolivia y Chile. No consideramos que lo que tuvimos y tendremos en La Haya tenga que ver con Perú".



“Los gobiernos de Chile y del Perú no podrán, sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios que, en conformidad al Tratado de 1929, quedan bajo sus respectivas soberanías”, manifiesta el artículo primero del protocolo complementario del Tratado de 1929.



En junio pasado el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, reveló que "(El expresidente de Chile Ricardo Lagos) me dijo textualmente: Yo estoy dispuesto a hablar de soberanía inmediatamente si usted consigue de Perú la aceptación de un corredor soberano para Bolivia".