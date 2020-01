Iglesia dona lote para colegio en Santiago

El obispo Carlos Stteter, durante la celebración de una de sus últimas misas en la catedral de San Ignacio, dijo que la Iglesia católica, otorgó un terreno de 6.600 metros para que el Gobierno nacional construya un colegio en Santiago de Chiquitos, jurisdicción de Roboré.

Stetter, que el 2 de febrero será reemplazado por Roberto Flock, dijo a los feligreses que la obra costará más de Bs 7 millones.



Asimismo, dijo, “fíjense en la hoja dominical, ahí está mi aporte, hemos elaborado a lo largo de estos años como obispo, 2.041 hojas, para que no me olviden, ya que pronto me despido de ustedes”