Trabajadores cruceños demandan suba salarial de entre el 10% y el 12%

La Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz pide que el Gobierno fije el aumento salarial para este 2015 en una cifra que esté entre el 10% y el 12%, y rechazan la propuesta de los empresarios privados que quieren que el incremento se fije en un 3%.



El presidente Evo Morales anunció la mañana de este viernes que el incremento al salario estará por encima de la inflación registrada el año pasado, que alcanzó el 5,19%



Al respecto, Feliciano Carrillo, dirigente de la COD de Santa Cruz, afirmó que esta propuesta "es más racional" que la planteada por el sector privado, que pide que el aumento esté por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Instituto Nacional de Estadística.



Sin embargo este viernes, en declaraciones a la red Uno, Carrillo aseguró que no se puede aceptar un aumento salarial que esté por debajo del 10% porque esto no va acorde con el verdadero aumento de los precios de la canasta familiar.



"Nosotros consideramos que un 10% a 12% es racional y es eso lo que nos está pidiendo el presidente", afirmó Carrillo.



El presidente Evo Morales informó el viernes que se conformaron cuatro comisiones para analizar el pliego de la Central Obrera Boliviana (COB) y reiteró que el incremento salarial estará por encima de la tasa de inflación, pero no precisó algún porcentaje.