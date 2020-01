El número de multimillonarios subió 13%, según Forbes

El 2016 fue otro año récord para los más ricos del planeta, dado que su número aumentó un 13%, al pasar de 1.810 de 2015, a 2.043. Esta es la primera vez que Forbes da cuenta de más de 2.000 fortunas de 10 dígitos.

El patrimonio neto total de los integrantes de la lista subió un 18% a $us 7,67 billones, otro récord. El cambio en el número de multimillonarios (233 más con respecto a la lista de 2016) ha sido el mayor en los 31 años que Forbes ha monitoreado a los multimillonarios en todo el mundo. Los ganadores desde la lista del año pasado sobrepasaron a los perdedores en una proporción de tres a uno.

Bill Gates es el número uno por cuarto año consecutivo y ha sido la persona más rica del mundo 18 de los últimos 23 años. Tiene una fortuna de $us 86.000, frente a los $us 75.000 millones del año pasado.

Jeff Bezos, CEO de Amazon, tuvo el mejor año de cualquier persona en el planeta, agregando $us 27.600 millones a su fortuna. Con un patrimonio de $us 72.800 millones. Bezos se ubicó entre los primeros tres del mundo por primera vez, frente al número cinco del año anterior.

Warren Buffett obtuvo la mayor ganancia desde que Donald Trump fue elegido presidente en noviembre de 2016. Su salto de $us 14.800 millones en 12 meses (has los $us 75.600 millones) fue suficiente para recuperar el segundo puesto de Amancio Ortega, fundador de la cadena española de ropa Zara.

La fortuna de Ortega ascendió $us 4.300 millones (hasta los $us 71.300 millones) desde el año pasado, pero aun así cayó a la cuarta posición en el mundo, incapaz de mantenerse al día con las ganancias de otros.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg (que tiene $us 56.000 millones), subió al número cinco por primera vez, luego de que su fortuna repuntó $us 11.400 millones el último año. Mientras tanto, el mexicano Carlos Slim Helú, alguna vez el más rico del mundo, cayó a la sexta posición ($us 54.500 millones), marcando la primera vez que ha estado fuera del top 5 en los últimos 12 años.

Hay 195 recién llegados a lista de Forbes de los más ricos. China continental aportó a la mayor parte de ellos, 76, le sigue Estados Unidos, con 25.

Los nuevos multimillonarios incluyen al fundador de la marca de ropa deportiva Patagonia Yvon Chouinard, al fundador de Viking Cruises, Torstein Hagen, de Noruega; al magnate estadounidense de fondo de cobertura Cliff Asness y a dos de sus socios; y a John y Patrick Collison, ciudadanos irlandeses que cofundaron la startup con sede en San Francisco Stripe, que permite los pagos en línea. John Collison, de 26 años, es ahora el multimillonario más joven del mundo, apenas dos meses más joven que Evan Spiegel de Snapchat.

La lista de Multimillonarios de Forbes es una fotografía de la riqueza tomada el 17 de febrero de 2017; que usa los precios de las acciones y los tipos de cambio de todo el mundo para calcular los patrimonios netos. Algunas fortunas han cambiado considerablemente desde entonces.