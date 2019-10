Zapata revela que esperó dos hijos de Evo Morales

Gabriela Zapata Montaño afirma que quedó embarazada dos veces del presidente Evo Morales, en 2005 y 2007. "¿Cómo me puedo inventar un hijo?", increpó cuando la periodista le preguntó sobre el menor que presentó ante la juez de familia.



"La relación que yo he tenido con él es hasta el año 2009 y 2010, eso lo puede certificar el señor Waldo Albarracín, porque yo he acudido a él porque había un tema de violencia intrafamiliar. Ratifico que ha habido una cuenta bancaria en la que me depositaba para los gastos y la manutención del niño", dijo la empresaria en declaraciones a "Cabildeo con Amalia Pando".



Explicó que nunca en 2007 se le informó al primer mandatario que el menor había muerto y sostuvo que la relación duró al rededor de dos años y ocho meses. "Acá quieren lavarse las manos con tres personas que aquí no tienen nada que ver", aseveró a tiempo de anticipar que se presentarán las pruebas mañana.



"El presidente debió decirles la verdad a sus ministros y abogados para que lo defiendan. En un 2007, él no lo ha visto o no lo ha querido ver a ese niño, seguro porque le perjudicaba o tenía falta de tiempo no sé (...) Yo me embarazo el año 2005, porque tenía miedo, por la situación y porque el trabajaba, se ha decidido no tener a ese niño. En 2006 vuelvo a quedar embarazada", aseveró Zapata.



Apuntó que "siempre creyó en él (Evo Morales) hasta un día antes de entrar a la cárcel". Comentó que por los dos embarazos corta la relación con su familia. "Cuando estaba embarazada las cosas cambiaron totalmente, él sentía miedo, sentía presión. Yo lo tengo al niño de forma particular y puedo acreditar a la partera que me hizo tener al niño".



Acusó a los ministros de Hidrocarburos, Minería, Obras Públicas y, sobre todo, al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. Ligó además con contratos a los titulares de COMIBOL, Evaporíticos, ABC y otros emprendimientos estatales.



En la víspera el periodista Carlos Valverde, que realizó el 3 de febrero pasado la denuncia por tráfico de influencias entre Zapata y Morales, dijo que el niño "nunca existió", tras "información seria" a la que tuvo acceso y después de un fallo judicial que sostiene la "inexistencia física del menor".



"El señor Quintana para desacreditar a cualquier persona hace esto, más aún como un machista que va con todo contra una mujer. Nos relaciona con personas que ni siquiera tenemos conocimiento de sus actividades", concluyó la expareja de Evo sobre la denuncia de liderar una organización criminal.



Audio completo de la entrevista a Zapata:,