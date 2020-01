¿Cuánto costarían las bodas más famosas del cine en la vida real?

Desde temprana edad con las películas animadas e infantiles hasta la actualidad, hemos sido testigos de infinidad de bodorrios cinematográficos y si ahora estás planificando tu boda, qué mejor que recurrir al cine como fuente de inspiración ¿no te parece?



Según publica Yahoo.es, si tienes tu mirada puesta en imitar alguna celebración de la gran pantalla, pero temes que el presupuesto se vaya por las nubes, no te preocupes. Pues de acuerdo a un análisis de ebates.com, podemos saber lo que costarían las bodas más emblemáticas del cine si las trasladásemos a la vida real. Así que ya sabes, agarra papel, lápiz y una calculadora que ya tienes la boda resulta. “Tan tan ta tan…”



Nota: las cifras están calculadas según los presupuestos que habrían costado en el año que se celebraron en la historia, así que prepara el bolsillo porque seguramente ahora serán más caras, enfatiza Yahoo.es



1. ‘Sex and the city’: 229.869$us en 2008. ¡Qué barbaridad! Si Big no hubiera dejado plantada a Carrie el día de su boda (en el primer intento), este es el total que habría costado la ceremonia. Y es que recordemos que la protagonista había planeado un evento histórico para su gran día. Quizás no les devolvieron el dinero, porque terminaron casándose por civil y con un puñado de invitados especiales. (Foto:Yahoo),

2. ‘Sweet home Alabama’: 181.810$us en 2002. Una socialité de Manhattan no puede escatimar en gastos cuando celebra su boda con un millonario, y más si se parece a Patrick Dempsey. Aunque si vas a gastarte este dinero, contrata un seguro por si terminas huyendo con un novio del pasado como ella. (Foto: Yahoo),

3. ‘La boda de mi mejor amigo’: 49.821$us en 1997. Esta sí que fue una boda por todo lo alto. Varias cenas de ensayo, cientos de invitados, bandas musicales variadas y un venue maravilloso decorado hasta el mínimo detalle. Claro, que la protagonista se quedó sola.,

4. ‘El padrino’: 46.730$us en 1945. La lujosa boda que Vito Corleone celebró para su hija Connie fue de lo más extravagante. Comida abundante, regalos especiales, cientos de invitados, música en vivo y, por supuesto, mucha seguridad. ¡Una fortuna! (Foto: Yahoo)

5. ‘Love actually’: 45.557$us en 2003. Sin dudas, una boda de cine que inspira a la gran mayoría. Aunque a priori parece sencilla, fue muy sofisticada, y esta pareja tuvo que gastarse sus ahorros para semejante ceremonia… Afortunadamente los amigos regalaron la música con aquella escena sorpresa tocando en la iglesia ‘All you need is love’. (Foto: Yahoo),

6. ‘Mi gran boda griega’: 37.621$us en 2002. Los Portokalos no escatimaron en gastos a la hora de celebrar la boda de Toula. Una boda por todo lo alto y al mejor ‘griego style’. (Foto: Yahoo),

7.‘El padre de la novia’: 34.365$ en 1991. Aunque la familia Banks optó por celebrar la boda de su única hija en el patio de su casa, el presupuesto es tan alto porque tiraron la casa por la ventana. Solo contratar al excéntrico organizador Franck Eggelhoffer (Martin Short) seguro costaría un dineral.(Foto:Yahoo)

8.Bonus: ‘La princesa prometida’ habría celebrado su boda en la era del Renacimiento costando 20.000 ducados. Es decir, que aquellas veinte mil monedas de oro hoy equivaldrían a ¡3 millones de dólares!,