Seis consecuencias potenciales tras el Brexit

Los británicos votaron la salida de la Unión Europea en el referéndum del 23 de junio -con un 52%-, según proyecciones de tres grandes medios nacionales, un paso sin precedentes que podría tener consecuencias importantes.



He aquí algunas de las más anticipadas:



1- Dimisión del primer ministro David Cameron. Aunque Cameron ha reiterado que seguirá en el cargo, "no duraría ni 30 segundos", dijo Kenneth Clarke, del Partido Conservador.



Cameron ha puesto su credibilidad en juego convocando un referéndum que ha fracturado a los conservadores, y luego defendiendo la permanencia. Los conservadores tendrían que designar a un sucesor y el victorioso líder de los pro-Brexit, Boris Johnson, parece el candidato natural.



2- ¿El Reino Desunido?. La jefa del gobierno regional escocés, Nicola Sturgeon, ha repetido en numerosas ocasiones que la salida de la UE les llevaría a reclamar otro referéndum de independencia, si los escoceses votaban a favor de quedarse.



Pero los escoceses podrían votar a favor de la UE y no estar necesariamente convencidos de la independencia, según un reciente sondeo. Por su parte, la provincia británica de Irlanda del Norte vive un frágil proceso de paz.



Suya es la única frontera terrestre británica con la UE, con Irlanda, por lo que habría que reinstaurar los controles fronterizos y eso podría provocar tensiones. Bruselas ha inyectado miles de millones de euros para apoyar los Acuerdos de paz de Viernes Santo, de 1998, que pusieron fin a tres décadas de enfrentamientos entre católicos y protestantes.



Los nacionalistas, en particular, consideran a Bruselas como un contrapeso al gobierno británico.



3- Con la UE, un divorcio de resultado incierto. El país debe comenzar complicadas negociaciones con la UE, que podrían extenderse dos años como máximo, y en las que se decidirán las condiciones de acceso de Londres al mercado único. Varios escenarios son posibles. Por ejemplo, que se acordara un acceso mutuo a los mercados, pero ¿en qué condiciones? El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya advirtió que "el Reino Unido será un estado tercero que no tendrá el camino allanado".



4- Una transición económica difícil, incluso una recesión. El impacto en los mercados del Brexit saltó a la vista inmediatamente, con una caída pronunciada de la libra y las bolsas. Todos los escenarios para los dos años siguientes contemplados por las instituciones económicas internacionales son sombríos. Un estudio realizado por HSBC predijo una caída de la libra de un 15 a un 20%, una inflación del 5%, y una pérdida de 1 a 1,5% del PIB.



La City podría perder su condición de "pasaporte europeo" y varias empresas como JPMorgan e incluso el gigante británico HSBC anunciaron que trasladarían miles de puestos de trabajo a París o Fráncfort.



5- Endurecimiento de la política de inmigración. La inmigración ha sido uno de los temas centrales de la campaña pro-Brexit, que ha anunciado su intención de crear un sistema de puntos para aceptar a inmigrantes copiado del australiano.



Cada solicitud de permiso de residencia y trabajo será tratada de acuerdo a las habilidades y calificaciones del solicitante. Una vez consumado el divorcio con la UE y el fin de la libre circulación, nada impedirá implementar esta política.



6- Efecto dominó. El europarlamentario italiano y líder de la

ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini, celebró la decisión

del Reino Unido de abandonar la Unión Europea (UE) y planteó que

Italia debería seguir ese camino. Misma posición comparten otros políticos en Francia y en otras partes de Europa en donde se teme un efecto dominó. De su lado, la canciller alemana Angela Merkel cuestionó el Brexit y dijo que es un "golpe contra Europa y el proceso de unificación"