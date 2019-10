El Gobierno descarta que retorne la DEA al país

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, descartó la posibilidad de que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) vuelva a participar en la lucha antinarcóticos boliviana en el país.



"No es necesario de que la DEA vuelva para llevar a delante la lucha contra el narcotráfico y consolidar esa lucha", dijo al tiempo de referirse a la encaminada regularización de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, según informó la agencia estatal de noticias ABI.



Moldiz afirmó este domingo que está en marcha el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos para la cooperación en diversas áreas, pero sin ser "ingenuo" porque considera que esa potencia mantiene su estrategia de recuperar la hegemonía perdida en este país y en América Latina.



El ministro de Gobierno dijo que un primer paso es no ser ingenuos porque Estados Unidos no abandonará sus "políticas de subversión" para minar a los procesos "progresistas" y "revolucionarios" de América Latina, informó la agencia de noticias EFE.



Desde septiembre de 2008, las relaciones entre ambas naciones se conducen a nivel de los encargados de negocios, tras la expulsión mutua de embajadores.



Ambos países firmaron en 2011 un acuerdo marco para restablecer las relaciones de cooperación en la perspectiva de reponer los embajadores, sin que ese propósito se haya concretado.