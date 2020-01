Repsol confirma mayor desarrollo en Caipipendi

La empresa petrolera Repsol confirmó que seguirán con las labores de desarrollo del bloque hidrocarburífero Caipipendi, situado entre Tarija y Chuquisaca donde están los campos Margarita y Huacaya.



El director de Repsol, Diego Díaz, precisó que la inversión realizada en el pozo Huacaya 2 (HCY-2) fue de $us 139 millones y que alcanzará una profundidad de 2.900 metros. Adelantó que la puesta en operación comercial de gas está prevista para el primer semestre de 2017.



Otro aspecto mencionado por el ejecutivo es que las proyecciones iniciales de potencial energético del pozo fueron de 2 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) y que actualmente es de 3 MMm3/d.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando en el desarrollo de Caipipendi”, precisó Díaz.



A su turno, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, señaló que los recursos de los hidrocarburos se transforman en obras, en carreteras, en programas como Mi Agua para el desarrollo agrícola en Chuquisaca y el país.



Por su parte, el titular de YPFB, Guillermo Achá explicó que Chuquisaca, antes de la nacionalización, por concepto del pago de regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuestos Upstream (exploración) y otros, percibió $us 57 millones y después de la nacionalización, la cifra subió a $us 1.363 millones.



“Tendremos los resultados en diciembre. Hoy abrimos un nuevo polo de desarrollo en este departamento. Desarrollaremos proyectos más al norte de Caipipendi”, afirmó.