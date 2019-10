Demócratas acusa al TSE ante el Constitucional

El Movimiento Demócrata Social (MDS) recurrirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se declare nula la circular 071 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que prohíbe a asambleístas nacionales optar a cargos electivos en las elecciones subnacionales, excepto a gobernadores.



“Lastimosamente, no recibimos de los vocales del TSE respuestas coherentes a las observaciones fundamentadas que hicimos desde el punto de vista de la Constitución, las leyes vigentes, los derechos fundamentales y los convenios internacionales que garantizan la participación en procesos políticos electorales de los ciudadanos. Por esos ante esa negativa no queda más que acudir al TCP”, declaró el dirigente Vladimir Peña.



El dirigente llegó en la víspera para tener una reunión con las autoridades del TSE, junto con el senador electo Óscar Ortiz. “Era más conveniente que el TSE reconozca su error, anule la circular y deje participar a todos los ciudadanos interesados en ser candidatos a concejales y alcaldes", dijo el asambleísta opositor.



Ambos políticos dijeron que una circular no puede estar sobre los derechos políticos que garantiza la Constitución Política del Estado (CPE) y señalaron que los vocales explicaron que "no existe el tiempo suficiente para realizar correcciones a su circular, debido a que el calendario electoral ya está en desarrollo".