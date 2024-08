Bruno Bulacia: pasión y preparación para el Rally Codasur

Bruno Bulacia, destacado piloto boliviano, se prepara para participar en el Rally Codasur que se llevará a cabo en Santa Cruz del 22 al 25 de agosto. En una reciente entrevista exclusiva con El Deber Sports (EDS) en El Deber Radio 103.3 FM, Bulacia compartió sus expectativas, preparativos y experiencias en torno a este importante evento. Bruno, con su pasión, preparación y determinación, se perfila como uno de los pilotos a seguir en el próximo Rally Codasur.

Su amor por el automovilismo, forjado desde la infancia, lo ha llevado a convertirse en un referente del deporte en Bolivia. Con el apoyo de su equipo y el aliento de sus seguidores, Bulacia se propone dar lo mejor de sí en cada etapa de la competencia, buscando no solo el éxito personal, sino también promover el crecimiento del automovilismo en el país. Su entrevista brinda un fascinante vistazo a los desafíos y recompensas de ser un piloto de rally de élite.

Orígenes de una pasión

EDS: ¿De dónde nace la pasión por el automovilismo?

BB: "Desde que nací, mi padre me llevaba a las carreras. A mis cinco años me subí por primera vez a un karting, me crié entre autos. El estar con los mecánicos desde chico hizo que me criara en un ambiente de automovilismo".

Emoción y desafío en el Rally Codasur

EDS: ¿Cómo te encontrás de cara al Rally Codasur?

BB: "Estoy muy emocionado. Participar en el Rally Codasur es siempre un gran desafío, y correr en Santa Cruz, donde tengo una gran cantidad de seguidores, hace que sea aún más especial. He estado entrenando arduamente y espero dar lo mejor de mí en cada etapa. Este rally es crucial no solo para mi carrera, sino también para el automovilismo en Bolivia. Es una oportunidad para mostrar el talento que tenemos en el país y para seguir promoviendo este deporte".

El auto y el equipo

EDS: ¿Cómo se encuentra tu coche?

BB: "Está muy bien. Todos los autos son bien parecidos, yo diría que el 90% del trabajo lo hace el piloto y el 10% el auto. Entre los mejores pilotos, los autos son similares, no hay muchas diferencias".

EDS: ¿Quién es tu copiloto?

BB: "Mi copiloto es Lucas Hurtado, el mismo del año pasado, ya corrí con él muchas pruebas. El trabajo depende de los dos, él me tiene que decir por dónde ir, lleva la hoja de ruta y me va guiando".

EDS: ¿Quiénes conforman tu equipo de competición?

BB: "Tengo un equipo muy grande. El auto los estamos alquilando de Paraguay, entonces desde allá vienen todo el equipo técnico y mecánico. Después tengo mi psicólogo, un entrenador físico y una persona que ve mis redes sociales. Además, mi padre siempre está presente".

Lenguaje y exigencias del Rally

EDS: ¿Cuáles son los términos más comunes que se manejan en una hoja de ruta?

BB: "Son complicados, hay muchos símbolos y números, lo principal en una hoja de ruta se anotan los metros y te habla en números. Cada piloto tiene su propio lenguaje y se va adecuando a la hoja de ruta".

EDS: ¿Creés que Santa Cruz está apto para albergar un campeonato de Rally Mundial?

BB: "Santa Cruz tiene todo lo necesario para un rally mundial, ojalá en un futuro se pueda dar. Lo más importante es cumplir con todas las exigencias que pide la Federación Internacional del Automóvil. Hay que trabajar todo un año para albergar la prueba en un fin de semana".

Terrenos y objetivos

EDS: ¿En qué terreno te sentís más cómodo manejando?

BB: "El que más me gusta es la nieve, es el que más disfruto. Aunque en tierra y ripio también me gusta. Me crié corriendo en tierra, uno siente más el auto, hay más improvisación, no es tan preciso".

EDS: ¿Cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo?

BB: "El Rally Dakar me gustaría correrlo algún día. Cuando ya no corra Rally quizás pruebe. Es algo que he vivido de cerca, mi padre ha corrido varios Rally Dakar".

Desafíos económicos y preparación

EDS: ¿Cómo hacés para solventar todos los gastos en un deporte caro como el automovilismo?

BB: "Es un deporte bastante caro, hay que contar con el apoyo de sponsors para lograr cubrir los gastos y poder estar en las pruebas".

EDS: ¿En qué consiste tu entrenamiento?

BB: "Entreno con mi preparador físico varios días a la semana, antes del Rally debo conocer todo sobre el recorrido, veo muchos videos y estudio las rutas. Más que un entrenamiento físico es más de estudiar y preparar la cabeza, eso no quita que hay que tener un buen estado físico".

Indumentaria y condiciones de carrera

EDS: ¿Qué indumentaria utilizás para cada competencia?

BB: "Es una ropa especial para cada piloto, sin eso no podemos competir. Utilizamos ropa ignífuga para evitar quemaduras en caso de incendios. De ahí va el casco y una cuellera que nos protege de golpes fuertes. Hay poca movilidad en el auto".

EDS: ¿Cómo gestionás el calor y la hidratación en plena carrera?

BB: "Ese es un aspecto muy importante, no tenemos aire acondicionado en los autos. Perdemos una cantidad impresionante de líquido porque sudamos todos el tiempo. Nos llevamos muchos jugos prestados en el auto para ir hidratándonos junto a mi copiloto".