Adry Vargas: “Sufrí bullying y me encantaría escribir una canción sobre ello”

¿Cuál es el tema sobre el cual todavía no has podido componer y te gustaría hacerlo?

Me encantaría escribir sobre el bullying. Yo fui una niña que lo sufrió y que sentía que no encajaba en el molde. Ahora uno de los mensajes que más busco transmitir es el de ser tú mismo y poder creer en ti. Cada uno de nosotros tiene un brillo diferente, hermoso y único, que muchas veces por lograr encajar lo ocultamos.

Yo soy ‘drama queen’, me encantan las baladas tristes, los boleros, pero también me gusta muchísimo escuchar canciones movidas y bailar. Me encanta poder descubrir nueva música y explorar nuevos géneros.

Quiéreme otra vez, ya que es muy curiosa la historia de esta canción y cómo se dieron las cosas. Empecé a subir historias a mis redes con preguntas sobre los ex y me llegaron muchas respuestas, entre ellas, varias que me llevaron a distintos momentos y situaciones de mi vida.Me di cuenta que el público femenino no tiene muchas canciones en las que asume la responsabilidad de sus actos y pide disculpas.